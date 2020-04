SAINT-GOBAIN : coopte Sibylle Daunis en tant qu'administratrice représentant les salariés actionnaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain a annoncé la cooptation de Mme Sibylle Daunis en tant que nouvelle présidente du conseil de surveillance du FCPE " Saint-Gobain PEG France ", en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires. Cette cooptation fait suite au souhait de M. Jacques Pestre de faire valoir ses droits à la retraite.Mme Sibylle Daunis, 45 ans, est actuellement directrice générale de PUM, l'enseigne de distribution de Saint-Gobain en France spécialisée dans la vente de produits et solutions en matériaux de synthèse pour les marchés du bâtiment et des travaux publics, avec 210 agences sur tout le territoire. Elle apportera au conseil d'administration sa connaissance approfondie du groupe, au sein duquel elle travaille depuis plus de 15 ans, notamment dans le domaine de la distribution, ainsi que son expérience dans le domaine du marketing, de la transformation et de l'innovation digitale compte tenu de son expérience particulièrement réussie de digitalisation de l'enseigne qu'elle dirige aujourd'hui.Ce mandat lui est conféré pour la durée restant à courir du mandat de M. Jacques Pestre, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de l'assemblée générale des actionnaires du 4 juin 2020.