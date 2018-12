SAINT-GOBAIN et TARKETT pénalisés par JPMorgan

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CRH PLC -2.15% 2093 -19.50% HEIDELBERGCEMENT 0.60% 57.46 -36.73% LAFARGEHOLCIM -2.25% 43.5 -19.02% SAINT-GOBAIN -3.09% 31.015 -30.39% TARKETT -4.79% 19.48 -41.51%

Saint-Gobain (-3,55% à 30,87 euros) et Tarkett (-5,38% à 19,36 euros) sont malmenés en Bourse, dans le sillage d'une note dédiée à la construction de JPMorgan, qui dégrade les deux titres. Le bureau d’analyses privilégie les valeurs du secteur davantage exposées aux marchés émergents, à l’image des cimentiers.Concernant Saint-Gobain, le bureau d'analyses dégrade sa recommandation de Surpondérer à Neutre, assortie d'un objectif de cours ajusté de 53 à 40 euros. JPMorgan estime que les prévisions de bénéfices du groupe restent trop élevées jusqu'en 2019, alors que les indicateurs des principales expositions du groupe, à savoir la France, le Royaume-Uni et les pays nordiques, montrent des signes de tendances plus faibles.De son côté, Tarkett est dégradé de Surpondérer à Souspondérer, avec un objectif de cours ajusté de 24 à 20 euros. "Nous estimons qu'il y a un risque supplémentaire pour les estimations. La baisse du prix du pétrole est susceptible d'aider les marges, mais l'histoire suggère un décalage de neuf mois", avant d'ajouter que "les volumes russes pourraient être affectés".Toutefois, le broker, qui qualifie le secteur en général de Surpondérer, estime que celui-ci pourrait surprendre positivement en 2019."Nous nous attendons à ce que plusieurs éléments négatifs de cette année s'inversent, notamment un écart de prix plus favorable par rapport à l'inflation des coûts, l'amélioration des taux de change, le rétablissement des volumes après l'impact des conditions météorologiques et le renouvellement des initiatives personnelles".Dans ce cadre, le broker ne dit plus préférer les marchés développés aux marchés émergents, et considère les acteurs mondiaux du ciment particulièrement attrayants.Ainsi, JP Morgan fait de LafargeHolcim sa valeur préférée, et confirme son opinion Surpondérer avec un objectif de cours inchangé de 55 francs suisses. Par ailleurs, il relève son opinion à Surpondérer sur HeidelbergCement, et reste à Surpondérer sur CRH.