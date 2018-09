SAINT-GOBAIN : lance une émission obligataire d'un milliard d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobais lance une émission obligataire d'un milliard d'euros en deux tranches, composée de 500 millions d'euros d'une maturité de 5 ans et d'un coupon de 0,875%, ainsi que de 500 millions d'euros d'une maturité de 10 ans et d'un coupon de 1,875%. Avec cette opération à deux tranches, Saint-Gobain profite des conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en optimisant son coût moyen de financement."Le carnet d'ordres final, réparti presque également entre les deux tranches, a totalisé près de 7 milliards d'euros auprès de plus de 300 investisseurs différents. Ce niveau élevé de sursouscription souligne la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit de Saint-Gobain" a commenté la société.