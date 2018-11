SAINT-GOBAIN : lance une vaste réorganisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain gagne 4,36% à 33,16 euros, soit l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40. Le marché salue la vaste réorganisation annoncée par le fabricant de matériaux de construction. Le plan "Transform & Grow" repose sur deux piliers : une modification de la structure organisationnelle du groupe et une accélération du programme de rotation du portefeuille. L'enjeu est de redynamiser un groupe, dont le titre a perdu près de 28% depuis le début de l'année.La nouvelle structure organisationnelle de Saint-Gobain a pour objectif de rationaliser le nombre de niveaux de management. La structure sera constituée de cinq ensembles au total, avec quatre entités régionales, et une entité globale. Celles-ci remplaceront les trois pôles d'activité et les quatorze délégations actuels.Grâce à cette structure "allégée", le groupe envisage un effet positif sur la marge d'exploitation d'environ 60 points de base. La nouvelle organisation devrait lui permettre de réaliser des économies de coûts de 250 millions d'euros d'ici 2021. 50 millions d'euros sont attendus en 2019 et 120 millions d'euros en 2020, et ce, en plus du programme de cessions.Le groupe a d'ailleurs expliqué l'accélération de ce programme. Les cessions d'au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant fin 2019 pour un montant d'environ 1 milliard d'euros sont en bonne voie, avec un effet positif attendu sur la marge d'exploitation d'environ 40 points de base. Plus de 10 cessions de tailles variées et de tous secteurs d'activité confondus sont en cours de préparation et trois processus significatifs ont déjà été lancés.Pour mener à bien ce programme de transformation, Benoit Bazin a été nommé directeur général délégué du groupe. Il était auparavant directeur financier de Saint-Gobain, et "le marché l'appréciait beaucoup" précise Oddo BHF qui réitère sa recommandation Achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 47 euros."A première vue, cette annonce est positive pour le titre avec notamment une place plus importante prise par Benoit Bazin et des économies de coûts qui paraissent "réelles"" a-t-il ajouté.