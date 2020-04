SAINT-GOBAIN : lanterne rouge du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain (-3,44% à 23,30 euros) est lanterne rouge du CAC 40. Les investisseurs sanctionnent l'annonce du spécialiste des matériaux de construction, à l'occasion de la publication de ses revenus au premier trimestre 2020, de la non distribution de dividende au titre de l'exercice 2019 allant même jusqu'à étonner les analystes. Jefferies souligne, en effet, que compte tenu de l'historique de ses dividendes et de la liquidité du groupe, il est surpris que celui-ci ait décidé de retirer son dividende.Saint-Gobain a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 9,363 milliards d'euros, en recul de 4,9% à structure et taux de change comparables. En terme de perspectives, le groupe indique que compte tenu de l'impact de la crise économique liée au Covid-19, il anticipe un deuxième trimestre difficile avant un redressement au second semestre. Il ajoute qu'il n'est aujourd'hui pas en mesure de donner des perspectives de résultats pour l'année 2020.Saint-Gobain précise néanmoins que les perspectives à moyen et long terme de la société restent très solides grâce à l'amélioration du profil du groupe dans le cadre de " Transform & Grow " et à des choix stratégiques payants.Jefferies souligne une publication au dessus de ses estimations (-4,9% contre -8,8% anticipé). Le broker précise cependant qu'il porte dorénavant son anticipation de marge d'Ebit 2020 à 4,7% contre 7,3% dans sa précédente recommandation et 8% réalisée par le spécialiste des matériaux de construction l'an passé. L'analyste ajoute qu'il réduit ses prévisions de bénéfices par action 2020 et 2021 à, respectivement, 1,25 et 2,30 euros contre 2,59 et 3,34 euros précédemment.Le courtier abaisse son objectif de cours de 23,8 à 23,1 euros et réitère sa recommandation à Conserver sur le titre.De son côté, JP Morgan réitère sa recommandation Neutre ainsi que son objectif de 27 euros. La banque note une publication de chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 légèrement meilleure que le consensus. Elle souligne que si les revenus sont en décroissance, cela est entièrement dû à la seconde moitié du mois de mars, c'est à dire lors de la mise en place des mesures de confinement. Le broker met également en avant l'annonce du spécialiste des matériaux de construction de la réduction de 500 millions d'euros des investissements par rapport à 2019.Il ajoute que le groupe a toutefois déclaré que cette réduction des dépenses d'investissement ne sera pas permanente et qu'elle devrait rebondir en 2021 sans cependant atteindre ceux des exercices 2018/2019.Saint-Gobain a précisé que l'une des priorités de la société '' a été de renforcer sa liquidité et sa trésorerie avec de nouveaux financements, de réduire fortement les projets d'investissements et de contrôler de manière stricte le besoin en fonds de roulement. Doté d'une situation financière solide, l'entreprise adapte également son outil industriel en réduisant les coûts et en utilisant les mesures mises à disposition par les gouvernements notamment en matière de chômage partiel '' a déclaré Pierre-André de Chalendar, son président-directeur général.