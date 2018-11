SAINT-GOBAIN : poursuit son programme de cessions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain gagne 1,77% à 31,72 euros en Bourse, et signe l’une des plus fortes hausses du CAC 40. Et pour cause ; le fabricant de matériaux de construction a cédé les entités de son site de Xuzhou en Chine et leurs actifs industriels et immobiliers à la société Nanjing Manyuan Technology pour un montant d'environ 200 millions d'euros au taux de change actuel. La transaction a été approuvée par le Ministère du Commerce de la République Populaire de Chine.Ce site, spécialisé dans la production de tuyaux et raccords en fonte ductile, est l'un des deux sites de production de cette activité en Chine. En 2017, son chiffre d'affaires s'élevait à environ 250 millions d'euros.Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de cessions annoncé par le groupe fin juillet 2018, à hauteur d'au moins 3 milliards d'euros du chiffre d'affaires avant 2019. A cette occasion, le fabricant de matériaux de construction avait également annoncé poursuivre une politique d'acquisitions créatrices de valeurs, pour renforcer sa compétitivité.Dans ce contexte, Saint-Gobain n'en est pas à sa première cession. Le groupe avait déjà vendu ses activités d'installation de façades et de remplacement de vitrage au Royaume-Uni, sous le nom de Glassolutions, à une filiale de CoBe Capital début août. Cette branche a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 70 millions de livres sterling.Du côté des acquisitions, le fabriquant de matériaux de construction est aussi actif. Début août, celui-ci a acquis HKO, société allemande spécialisée dans le développement, la production et la vente de systèmes d'isolation thermique à très haute température et de solutions de protection incendie. Avec ses deux usines de production en Allemagne et ses filiales commerciales en France, en Chine et aux États-Unis, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros en 2017.Enfin plus récemment, Saint-Gobain a signé un accord en vue d'acquérir Kaimann, un des principaux acteurs européens de produits isolants à base d'élastomère. Kairman a enregistré un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2017. Une opération qui permet au groupe de consolider ses positions sur le marché de l'isolation technique, et d'y compléter son portefeuille de matériaux et de technologies.