SAINT-GOBAIN réalise une plus-value de 1,54 milliard d'euros avec la vente de Sika

Saint-Gobain progresse de 1,76% à 28,39 euros après avoir annoncé la réalisation d'une plus value de 1,54 milliard d'euros suite à la finalisation de la cession d'environ 15,2 millions d'actions Sika détenues par sa filiale Schenker-Winkler Holding AG, représentant l'intégralité de sa participation de 10,75%, pour un montant total de 2,56 milliards de francs suisses. Le spécialiste des matériaux de construction précise que la transaction s'est faite par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.Le groupe ajoute que la cession de la participation dans Sika permet à Saint-Gobain de renforcer encore son bilan.UBS souligne que la période de blocage de deux ans avait expiré le 11 mai 2020 (Saint-Gobain a acquis une participation de 10,75% dans Sika dans le cadre d'un accord global conclu avec Sika et la famille Burkard en mai 2018) et que cet évènement n'est pas, à son avis, surprenant. Si l'entreprise n'a pas donner de détails sur l'utilisation des fonds, le broker suppose que la société pourrait utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette nette.Le courtier ajoute que la vente sera donc probablement légèrement dilutive pour le bénéfice par action (BPA), bien que cet impact négatif puisse être compensé par le remboursement de certaines dettes, en supposant que le groupe utilisera le produit de la vente uniquement pour se désendetter.L'analyste anticipe un bénéfice par action ajusté de 1,09 euro pour 2020, de 2,45 euros pour 2021 et de 3,02 euros pour 2022 contre un consensus de respectivement 2,18 euros, 2,91 euros et 3,24 euros.La banque helvète réitère son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 28,5 euros sur le titre." La participation dans Sika a constitué un investissement exceptionnel pour Saint-Gobain durant les deux dernières années. Nous avons finalisé la vente pour un montant de 2,56 milliards de francs suisses, soit environ 2,41 milliards d'euros, à comparer avec un prix d'achat de 933 millions d'euros en mai 2018. La réalisation d'un tel retour sur investissement est un développement très positif pour le groupe " a déclaré Pierre-André de Chalendar, le président-directeur général de Saint-Gobain.Il poursuit " les gains de cette cession renforceront le bilan, la flexibilité financière et la position de liquidité de Saint-Gobain dans un environnement qui demeure incertain. En fonction de l'évolution de la situation, comme mentionné fin avril, Saint-Gobain réexaminera d'ici la fin de l'année la politique du groupe en termes de retour aux actionnaires ".