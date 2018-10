SAINT-GOBAIN : se renforce dans l'isolation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain a signé un accord en vue d’acquérir Kaimann, un des principaux acteurs européens de produits isolants à base d’élastomère. Il emploie 320 personnes et a enregistré un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 2017. Les détails financiers de la transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, n'ont pas été dévoilés. Cette opération permet au Groupe de consolider ses positions sur le marché de l'isolation technique (climatisation, réfrigération, chauffage) où il est leader et d’y compléter son portefeuille de matériaux et de technologies.