SAINT-GOBAIN : un troisième trimestre conforme aux attentes

Saint-Gobain (+1,95% à 32,12 euros) se hisse à la deuxième place du CAC 40, dans le sillage d'une publication trimestrielle conforme à la plupart des attentes, et la confirmation de ses prévisions pour 2018. Ainsi, l’entreprise française spécialisée dans la production, la transformation et distribution de matériaux a réalisé un chiffre d’affaires au troisième trimestre de 10,343 milliards d’euros, en hausse de 1,2%. Sur les neuf premiers mois de 2018, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 31,130 milliards d’euros, en progression de 0,9%.A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de 4,3% sur neuf mois et de 3,1% sur le troisième trimestre.Ce dernier marque "une nouvelle accélération de la hausse des prix à +3,5%, après +2,5% au premier semestre, dans un contexte toujours marqué par le renchérissement des coûts des matières premières et de l'énergie." selon le groupePar ailleurs, les volumes progressent de 1,4% sur neuf mois avec un troisième trimestre à -0,4% affecté notamment par une base de comparaison élevée dans les Matériaux Haute Performance et les Produits d'extérieur aux Etats-Unis.Enfin Saint-Gobain confirme son objectif pour l'année 2018 d'une progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, et anticipe pour le second semestre 2018 une progression à structure et taux de change comparables clairement supérieure à celle enregistrée au premier semestre.Une publication en ligne avec les attentes d'Oddo BHF, qui réitère sa recommandation Achat, ainsi que son objectif de cours de 47 euros. Par ailleurs le broker estime que le consensus devrait rester inchangé. Le bureau d'analyses se dit également rassuré sur les effets prix/coûts, mais le recul des volumes "ne permet pas d'y voir plus clair sur les tendances de fond."De son côté UBS qualifie ce chiffre d'affaires trimestriel de " morose ", en dessous des attentes de ses attentes. Il réitère son opinion Neutre sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 39,50 euros. Compte tenu de l'inflation élevée des coûts, de la mixité des marchés finaux et du ralentissement du chiffre d'affaires, "il est surprenant que les perspectives ne soient pas quelque peu réduites" selon le broker. Pour ce dernier, le marché s'attendait à une baisse des prévisions, d'où cette hausse du cours aujourd'hui.