Saint Gobain : A suivre aujourd'hui

Le Groupe Saint-Gobain a réalisé un chiffre d’affaires au troisième trimestre de 10,343 milliards d’euros, en hausse de 1,2%. Sur les neuf premiers mois de 2018, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 31,130 milliards d’euros, en progression de 0,9%. A données comparables, le chiffre d’affaires progresse de 4,3% sur neuf mois et DE 3,1% sur le troisième trimestre.Ce dernier marque "une nouvelle accélération de la hausse des prix à +3,5%, après +2,5% au premier semestre, dans un contexte toujours marqué par le renchérissement des coûts des matières premières et de l'énergie." selon le groupePar ailleurs, les volumes progressent de 1,4% sur neuf mois avec un troisième trimestre à -0,4% affecté notamment par une base de comparaison élevée dans les Matériaux Haute Performance et les Produits d'extérieur aux Etats-Unis.Enfin Saint-Gobain confirme son objectif pour l'année 2018 d'une progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, et anticipe pour le second semestre 2018 une progression à structure et taux de change comparables clairement supérieure à celle enregistrée au premier semestre.