Saint Gobain : A suivre aujourd'hui

« Nous lançons aujourd’hui un programme de transformation ambitieux intitulé ‘Transform & Grow’ reposant sur deux piliers : une modification profonde de la structure organisationnelle du Groupe et une accélération du programme de rotation du portefeuille », a déclaré Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain. La nouvelle structure organisationnelle a pour objectif d’intensifier la proximité du groupe avec ses marchés finaux, en prenant en compte la dimension régionale de la plupart de nos marchés et la dimension mondiale de nos activités les plus innovantes.La nouvelle structure sera constituée de cinq ensembles, avec quatre entités régionales et une entité globale Solutions de Haute Performance : Europe du Nord, du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Amériques, Asie-Pacifique et Solutions de Haute Performance : activités Matériaux Haute Performance (MHP) et Sekurit (vitrage automobile)." La rationalisation du nombre de niveaux de management nous permettra d'alléger notre organisation. De plus, la nouvelle organisation permettra de renforcer les synergies à trois niveaux, régional, marché et mondial, au profit de nos clients ", a précisé le spécialiste des matériaux de construction.S'agissant de la rotation de son portefeuille, le groupe explique qu'elle s'est accélérée. Les cessions d'au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant fin 2019 pour un montant d'environ 1 milliard d'euros sont en bonne voie, avec un effet positif attendu sur la marge d'exploitation d'environ 40 points de base. Plus de 10 cessions de tailles variées et de tous secteurs d'activité confondus sont en cours en cours de préparation et trois processus significatifs ont déjà été lancés.Grâce à ces initiatives stratégiques, Saint-Gobain prévoit un effet positif sur la marge d'exploitation de plus de 100 points de base. Outre les 40 points de base de la rotation de son portefeuille, le groupe envisage un effet positif sur la marge d'exploitation d'environ 60 points de base grâce à sa nouvelle organisation. Elle devrait lui permettre de réaliser des économies de coûts de 250 millions d'euros d'ici 2021. 50 millions d'euros sont attendues en 2019 et 120 millions d'euros en 2020 en plus du plan actuel d'économie de coûts de 1,2 milliard d'euros sur la période 2017-2020.