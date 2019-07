Saint Gobain : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saint-Gobain est entré en négociations exclusives avec le Groupe Frans Bonhomme en vue de la cession de la société française Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) pour une valeur d’entreprise de 70 millions d’euros. Elle dispose de 58 points de vente en France et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 250 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de près de 3 millions d'euros en 2018. Le spécialiste des matériaux de construction explique qu’il optimise son portefeuille d’activités de distribution en France pour le concentrer sur ses enseignes les plus fortes.Ce projet pourrait être finalisé au cours du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain qui vise un objectif de cessions de plus de 3 milliards d'euros en chiffre d'affaires d'ici fin 2019. Les cessions réalisées ou signées à ce jour représentent d'ores et déjà un chiffre d'affaires supérieur à 2,8 milliards d'euros.