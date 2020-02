Saint Gobain : Lancement du programme de protection sociale "CARE by Saint-Gobain"

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13 février 2020

SAINT-GOBAIN LANCE UN PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE POUR

L'ENSEMBLE DE SES COLLABORATEURS DANS LE MONDE

Saint-Gobain lance « CARE by Saint-Gobain », un programme de protection sociale pour l'ensemble des collaborateurs du Groupe à travers le monde et leurs familles. « CARE by Saint- Gobain » comprend des garanties minimum définies pour répondre à des besoins essentiels et quotidiens de santé mais aussi l'accompagnement des collaborateurs dans des moments importants de leur vie et la protection face aux aléas.

Le programme « CARE by Saint-Gobain » couvre à la fois le suivi médical des familles et l'accès aux soins par une couverture minimum des frais de santé, les congés liés à l'arrivée d'un enfant dans le foyer et le décès en assurant la fourniture d'un capital financier à la famille. Il s'articule autour de 3 piliers (parentalité, santé, prévoyance) et de 5 garanties minimum applicables :

2 pour la parentalité avec 14 semaines minimum de congés de maternité ou d'adoption rémunérées à 100 % du salaire et 3 jours minimum de congés payés à 100 % du salaire dans le cas d'un congé paternité ou partenaire.

2 pour la santé grâce à la prise en charge de 80 % des frais médicaux pour le médecin généraliste et pour l'hospitalisation du collaborateur et sa famille.

1 pour la prévoyance assurant à la famille du collaborateur un capital d'un an de salaire en cas de décès.

Dans les pays où la législation locale ou les pratiques marché prévoient des normes plus avantageuses, celles-ci seront bien entendu appliquées.

CARE by Saint-Gobain » sera déployé progressivement jusqu'à fin 2022 dans les 68 pays dans lesquels le Groupe est implanté, le pilier parentalité devant quant à lui être mis en place dans chaque pays d'ici la fin 2020.

Une grande majorité de nos salariés a la chance de bénéficier d'une excellente protection sociale, mais c'est loin d'être le cas de tous nos collaborateurs à travers le monde. En effet, certains Etats ne proposent qu'une protection minime. La solidarité est un principe qui est fortement ancré dans notre culture d'entreprise. C'est pourquoi le programme « CARE by Saint-Gobain » me tient particulièrement à cœur.

Garantir à chaque salarié de Saint-Gobain les mêmes avantages minimum, est une avancée majeure pour le Groupe dont je suis très fier », a déclaré Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général du groupe Saint-Gobain.

