Saint Gobain : Rachat des minoritaires de Hankuk Glass Industries

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 septembre 2018

RACHAT DES MINORITAIRES DE HANKUK GLASS INDUSTRIES

Hankuk Glass Industries (HGI), filiale de Saint-Gobain en Corée du Sud cotée sur le marché de Séoul, a lancé une offre de rachat sur la part de son capital (23%) détenu par ses actionnaires minoritaires. Cette offre qui a rencontré un vif succès permet désormais à Saint-Gobain, conjointement avec HGI, de détenir 96,8% du capital de HGI et d'envisager un retrait de la cote.

HGI détient une position de premier plan en Corée du Sud et en Asie dans les produits verriers et isolants destinés principalement aux marchés du bâtiment et de l'automobile. Son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à environ 270 millions d'euros en 2017.

