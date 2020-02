Saint Gobain : Résultat annuels 2019 0 27/02/2020 | 18:47 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Dividende 2019 en hausse à 1,38€ par action à verser intégralement en espèces ∙ C OMMUN IQUÉ DE PRESSE Paris, le 27 février 2020 à 17h45 Résultats 2019 Forte croissance du cash flow libre : +50,2% Hausse du résultat net courant par action : +11,0% Progression de la marge d'exploitation : +30 points de base ∙ Croissance interne de +2,4% avec des prix de vente à +1,8% et des volumes à +0,6% ∙ Progression du résultat d'exploitation à 3 390 millions d'euros, soit +5,7% en réel et +4,7% à données comparables, dont +1,6% au second semestre ∙ Progression de +30 points de base de la marge d'exploitation 1 à 8,0% sur l'année et 8,4% au second semestre ∙ Nouvelle progression du résultat net courant 2 de +10,0% et de +11,0% par action ∙ Cash flow libre 3 en forte progression de +50%, soit un taux de conversion 4 de cash flow libre en forte amélioration à 44% ∙ Baisse de l'endettement net à 10,5 Mds€ fin 2019, contre 11,2 Mds€ fin 2018 ∙ « Transform & Grow » en avance sur les objectifs : (1) Cessions pour ~3,3 Mds€ de chiffre d'affaires, au-delà de l'objectif initial, et poursuite de la politique d'acquisitions ciblées. (2) Programme d'économies de coûts qui se concrétise de manière plus rapide qu'initialement prévu à 120 M€ en 2019, contre plus de 80 M€ annoncés fin juillet (en millions d'euros) 2018 2019 Variation Variation Retraité5 à données comp. Chiffre d'affaires 41 774 42 573 1,9% 2,4% EBITDA6 4 649 4 870 4,8% Résultat d'exploitation 3 207 3 390 5,7% 4,7% Résultat Net courant2 1 741 1 915 10,0% Résultat Net (part du Groupe) 397 1 406 254,2% Cash flow libre3 1 236 1 857 50,2% Marge d'exploitation = Résultat d'exploitation / Chiffre d'affaires Résultat net courant : résultat net (part du Groupe) hors plus ou moins-values de cessions, dépréciations d'actifs, provisions non récurrentes significatives et résultat Sika Cash flow libre = EBITDA - amortissements des droits d'usage + résultat financier hors Sika + impôts sur les résultats - investissements corporels et incorporels hors capacités additionnelles + variation du besoin en fonds de roulement Taux de conversion de cash flow libre = cash flow libre / EBITDA hors amortissements des droits d'usage Les comptes 2018 sont retraités, en application de la norme IFRS 16, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018 EBITDA : résultat d'exploitation + amortissements d'exploitation - pertes et profits hors exploitation (hors Sika) Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré : Saint-Gobain signe une nouvelle fois des résultats annuels en nette progression, malgré un environnement de marché moins favorable au second semestre. Ils sont le fruit de choix stratégiques payants avec le positionnement du Groupe sur les marchés porteurs de la rénovation

énergétique et d'autres segments à forte valeur ajoutée, et l'exécution rigoureuse et rapide de notre plan de transformation. Nous avons dépassé nos engagements en termes de cessions avec environ 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cédés à fin 2019 pour un montant total de désinvestissements de plus de 1 milliard d'euros. Nous poursuivons l'optimisation de notre portefeuille avec, à la fois, des cessions et des acquisitions créatrices de valeur dans le contexte de la nouvelle organisation. Pour 2020, dans un environnement de marché plus incertain, Saint- Gobain devrait continuer de bénéficier de son positionnement attractif ainsi que des résultats de l'initiative « Transform & Grow » et nous visons une nouvelle progression du résultat d'exploitation

à structure et taux de change comparables avec une incertitude sur l'impact du coronavirus. » Benoit Bazin, Directeur Général Délégué de Saint-Gobain, a déclaré : Nos équipes ont très bien réussi le déploiement de la nouvelle organisation, qui nous fait gagner en agilité et en croissance, avec une plus grande efficacité auprès de nos clients. La mise en

œuvre accélérée du plan d'économies de coûts nous permet de dégager 120 millions d'euros dès

2019 contre plus de 80 millions d'euros annoncés précédemment. La rotation de notre portefeuille permet d'améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe, à la fois grâce au succès de notre programme de cessions et à la réalisation de 18 acquisitions ciblées. L'acquisition de Continental Building Products a été finalisée dès le 3 février 2020 et le dispositif d'intégration est déjà en place. Elle va renforcer notre positionnement sur le marché dynamique de la construction en Amérique du Nord. » Performances 2019 Le Groupe réalise un chiffre d'affaires 2019 de 42 573 millions d'euros, en progression de +1,9% à données réelles et +2,4% à données comparables avec une hausse des prix de +1,8% dans un contexte de moindre inflation des matières premières et de l'énergie. Les volumes croissent de +0,6% dans un environnement de marché globalement moins porteur. L'effet périmètre de -1,2% du chiffre d'affaires est tout particulièrement négatif au quatrième trimestre (-4,7%), reflétant l'accélération du programme de cessions, avec sur l'année -5,8% en Asie-Pacifique,-3,0% en Europe du Nord et -0,4% en Europe du Sud - Moyen-Orient & Afrique. En 2019, l'effet périmètre reflète également la poursuite des acquisitions dans de nouvelles niches technologiques ou de services (isolation technique Kaimann), en Asie et pays émergents (adhésifs Join Leader) et la consolidation de nos positions fortes (plafonds de spécialité Hunter Douglas). A la suite du passage de l'Argentine en hyperinflation, ce pays, qui représente moins de 1% du chiffre d'affaires du Groupe, est retiré de l'analyse à données comparables. La croissance du chiffre d'affaires bénéficie d'un effet de change positif à +0,7%, notamment lié l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro, malgré la dépréciation des couronnes des pays nordiques et du réal brésilien. Le résultat d'exploitation enregistre une nouvelle progression en 2019 avec une croissance sur l'année de +5,7% en réel et +4,7% à structure et taux de change comparables, dont +1,6% au second semestre. La marge d'exploitation du Groupe progresse à 8,0% contre 7,7% en 2018 (7,5% publié avant ajustement IFRS 16), avec un second semestre à 8,4% (contre 8,1% au second semestre 2018). 2 L'accélération de la transformation du Groupe se poursuit : Les cessions réalisées à ce jour représentent un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros, dépassant l'objectif initial de plus de 3 milliards d'euros fixé pour fin 2019, pour un montant total de désinvestissements de plus de 1 milliard d'euros. L'effet positif sur la marge d'exploitation en année pleine est de plus de 40 points de base, atteignant l'objectif de « Transform & Grow ». Sur la seule année 2019, l'effet sur la marge est de +15 points de base.

». Sur la seule année 2019, l'effet sur la marge est de +15 points de base. Le programme de 250 millions d'euros d'économies de coûts supplémentaires entre 2019 et 2021 lié à la nouvelle organisation se concrétise de manière plus rapide qu'initialement prévu avec un calendrier accéléré : 120 millions d'euros en 2019 dans le résultat d'exploitation (contre plus de 80 millions d'euros estimés fin juillet), 200 millions d'euros au global en 2020 et 250 millions d'euros au global en 2021. Le Groupe a en outre poursuivi son programme d'excellence opérationnelle (hors « Transform & Grow »), visant à compenser l'inflation des coûts hors matières premières et énergie. En 2019, celui-ci a généré 310 millions d'euros d'économies de coûts par rapport à 2018. Performance par segment(chiffre d'affaires à données comparables) Le chiffre d'affaires des Solutions de Haute Performance (SHP) s'inscrit à +0,4% en croissance interne, tiré par la bonne progression des prix. Les volumes sont en légère baisse, affectés par le ralentissement des marchés industriels. La marge d'exploitation s'établit dans ce contexte à 12,7%, contre 13,4% en 2018, avec un second semestre à 12,5% (contre 12,4% au second semestre 2018). Le chiffre d'affaires de Mobilité s'inscrit en légère croissance dans un environnement toujours difficile sur le marché mondial de l'automobile (marché en recul de -6% environ en volumes) mais bénéficiant d'une base de comparaison plus aisée au second semestre. Malgré une poursuite du repli en Europe et en Chine, la stratégie de différenciation privilégiant les produits à plus forte valeur ajoutée, destinés notamment aux véhicules électriques, continue de porter ses fruits. Nos activités sur le marché de l'aéronautique sont en nette progression.

s'inscrit en légère croissance dans un environnement toujours difficile sur le marché mondial de l'automobile (marché en recul de -6% environ en volumes) mais bénéficiant d'une base de comparaison plus aisée au second semestre. Malgré une poursuite du repli en Europe et en Chine, la stratégie de différenciation privilégiant les produits à plus forte valeur ajoutée, destinés notamment aux véhicules électriques, continue de porter ses fruits. Nos activités sur le marché de l'aéronautique sont en nette progression. Les activités servant l' Industrie enregistrent un chiffre d'affaires en repli avec un ralentissement des marchés industriels au second semestre dans la plupart des zones géographiques.

enregistrent un chiffre d'affaires en repli avec un ralentissement des marchés industriels au second semestre dans la plupart des zones géographiques. Les activités servant l' Industrie de la construction poursuivent leur croissance, bénéficiant de gains de parts de marché, des bonnes tendances des solutions d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) et des acquisitions récentes.

poursuivent leur croissance, bénéficiant de gains de parts de marché, des bonnes tendances des solutions d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) et des acquisitions récentes. Les Sciences de la vie poursuivent leur dynamique de forte croissance dans le secteur pharmaceutique et médical, bénéficiant des récents investissements de capacités additionnelles. L'Europe du Nord progresse de +1,7% sur l'année et se stabilise au second semestre à -0,2% avec un effet jours ouvrés particulièrement négatif au quatrième trimestre. Les ventes dans les pays nordiques affichent une croissance, en particulier dans la Distribution, dans un marché qui reste solide dans la rénovation mais qui s'essouffle dans le neuf. Le Royaume-Uni recule dans un environnement économique difficile, en particulier dans la Distribution au second semestre. Les ventes en Allemagne progressent légèrement malgré un repli des volumes au second semestre avec une dynamique moins favorable dans le non- résidentiel ; l'Europe de l'Est poursuit son développement, bénéficiant de synergies commerciales au sein de chaque pays dans la nouvelle organisation. La marge d'exploitation de la région progresse fortement à 6,3% contre 5,6% en 2018, tirée par un différentiel prix-coûts matières premières et énergie positif et l'accélération de « Transform & Grow » en termes d'optimisation de portefeuille et d'économies de coûts. 3 L'Europe du Sud - Moyen-Orient& Afrique enregistre une hausse de +3,3% sur l'année et +2,3% au second semestre malgré un effet jours ouvrés particulièrement négatif au quatrième trimestre. La Distribution continue à tirer la croissance ; les métiers industriels progressent, portés par les solutions d'efficacité énergétique et dans une moindre mesure par les solutions de façade (vitrage et mortiers). La France a réalisé une bonne année, soutenue par un marché de la construction porteur sur le segment de la rénovation et malgré le ralentissement du neuf au second semestre. Les solutions du Groupe pour la rénovation énergétique continuent de progresser fortement, à deux chiffres dans l'isolation. La Distribution poursuit sa croissance, bénéficiant de sa présence accrue dans le digital et des efforts de formation des artisans sur l'ensemble de l'offre en solutions Saint- Gobain. La réorganisation des forces techniques de prescription dans le cadre de la nouvelle organisation porte également ses fruits. Les autres pays européens continuent leur progression, en particulier l'Espagne tirant parti des synergies commerciales « Transform & Grow » et de gains de parts de marché. Le Moyen-Orient et l'Afrique s'inscrivent en repli, tout particulièrement la Turquie dans un contexte très difficile. La canalisation poursuit avec succès ses efforts de compétitivité dans un marché difficile à l'export. La marge d'exploitation de la région progresse fortement à 5,4% contre 4,6% en 2018, soutenue par une forte amélioration de la France et l'accélération des économies de coûts liées à Transform & Grow ». Les Amériques affichent une croissance interne de +2,9%. L'Amérique du Nord progresse de +2,1% sur l'année et +4,7% au second semestre bénéficiant de meilleurs volumes dans le métier du gypse, avec un enrichissement de l'offre des solutions acoustiques (plafonds de spécialité), et dans les solutions d'extérieur où les forces de ventes de Roofing et Siding ont été rapprochées avec succès. L'isolation affiche une bonne performance dans l'ensemble. Les prix, après un bon début d'année, s'inscrivent en léger repli au second semestre sur une base de comparaison élevée en 2018. Le Canada a enregistré une année en repli, affectée par une baisse des marchés de la construction. L'Amérique latine enregistre une croissance de +4,6% sur l'année, avec un second semestre en ralentissement à +0,5%, tout particulièrement au Brésil dans le vitrage dans un environnement macroéconomique toujours incertain. La marge d'exploitation de la région s'inscrit à 10,1% contre 11,2% en 2018 qui avait été soutenue par un très bon second semestre ; le second semestre 2019 (11,2%) s'améliore par rapport au premier semestre (9,0%) malgré un contexte plus difficile en Amérique latine, en particulier grâce à de meilleurs volumes en Amérique du Nord. L'Asie-Pacifique enregistre une croissance interne de +4,1% du fait d'une dynamique soutenue dans les solutions de productivité (plâtre et mortiers). Le vitrage recule au second semestre compte tenu de la moindre utilisation des usines liée à la baisse du marché automobile pesant sur les prix. L'Inde progresse nettement, en particulier dans le plâtre qui continue sa croissance à deux chiffres et dans une moindre mesure dans le vitrage. Le Groupe a développé dans le pays une offre intégrée complète dans les solutions pour le résidentiel et d'amélioration de la productivité client (combinant le vitrage, la plaque de plâtre et les mortiers) visant de nouvelles niches de croissance. En ce qui concerne les autres pays d'Asie, la Chine enregistre une bonne année, bénéficiant notamment du démarrage d'une nouvelle usine de plâtre au cours du premier semestre et d'une forte croissance dans les mortiers, aidée par le rapprochement des équipes marketing et commerciales dans le cadre de la nouvelle organisation. L'Asie du Sud-Est est portée par la hausse des volumes, notamment au Vietnam, mais continue de faire face à un environnement très compétitif pesant sur les prix de vente. La marge d'exploitation de la région progresse à 10,6% contre 10,4% en 2018 en particulier grâce à la hausse des volumes. 4 Analyse des comptes consolidés 2019 Les comptes consolidés de l'exercice 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 27 février 2020. Les comptes consolidés ont été audités et certifiés par les commissaires aux comptes. 2018 2019 Variation 2018 Retraité % Publié En millions d'euros (A) (B) (B)/(A) Chiffre d'affaires et produits accessoires 41 774 42 573 1,9% 41 774 Résultat d'exploitation (RE) 3 207 3 390 5,7% 3 122 Amortissements d'exploitation 1 904 1 901 -0,2% 1 202 Pertes et profits hors exploitation (PPHE) hors Sika -462 -421 -8,9% -464 EBITDA 4 649 4 870 4,8% 3 860 PPHE Sika 180 0 n.s. 180 Plus et moins-values de cessions, dépréciations d'actifs, -2 074 -416 n.s. -2 040 frais d'acquisition de sociétés et compléments de prix Résultat opérationnel 851 2 553 200,0% 798 Résultat financier 115 -496 n.s. 189 Dividende Sika 0 28 n.s. 0 Impôts sur les résultats -492 -631 28,3% -490 Résultat net de l'ensemble consolidé 474 1 454 206,8% 497 Part revenant aux intérêts minoritaires 77 48 -37,7% 77 Résultat net de l'ensemble consolidé part du Groupe 397 1 406 254,2% 420 BNPA (Bénéfice Net Par Action)2 (en €) 0,73 2,59 254,8% 0,77 Résultat net courant1 1 741 1 915 10,0% 1 729 BNPA (Bénéfice Net Par Action)2 courant1 (en €) 3,18 3,53 11,0% 3,16 EBITDA 4 649 4 870 4,8% 3 860 Amortissements des droits d'usage -720 -682 -5,3% 0 Résultat financier hors Sika -486 -496 2,1% -412 Impôts sur les résultats -492 -631 28,3% -490 Investissements corporels et incorporels -1 855 -1 818 -2,0% -1 855 dont capacités additionnelles 592 536 -9,5% 592 Variation du Besoin en fonds de roulement -452 78 n.s. -453 Cash flow libre3 1 236 1 857 50,2% 1 242 Taux de conversion de cash flow libre4 31,5% 44,3% n.s. 32,2% Investissements en location 730 955 30,8% 0 Investissements en titres5 1 699 297 n.s. 1 699 Désinvestissements 148 1 052 n.s. 112 Endettement net de l'ensemble consolidé 11 189 10 491 -6,2% 8 193 Résultat net courant : résultat net (part du Groupe) hors plus ou moins-values de cessions, dépréciations d'actifs, provisions non récurrentes significatives et résultat Sika Calculé sur le nombre moyen pondéré de titres en circulation (542 079 771 actions en 2019, contre 547 105 985 en 2018) Cash flow libre = EBITDA - amortissements des droits d'usage + résultat financier hors Sika + impôts sur les résultats - investissements corporels et incorporels hors capacités additionnelles + variation du besoin en fonds de roulement Taux de conversion de cash flow libre = cash flow libre / EBITDA hors amortissements des droits d'usage Investissements en titres : 297 millions d'euros en 2019, dont 261 millions d'euros de sociétés consolidées ou en cours de consolidation 5 Le chiffre d'affaires du Groupe progresse à données comparables de +2,4% avec un effet prix de +1,8%. En réel, le chiffre d'affaires s'améliore de +1,9% avec un effet de change de +0,7% et un effet périmètre de -1,2% reflétant l'accélération du programme de cessions. Le résultat d'exploitation progresse de +5,7% à données réelles et de +4,7% à données comparables. La marge d'exploitation progresse ainsi à 8,0% du chiffre d'affaires contre 7,7% en 2018 (7,5% publié avant ajustement IFRS 16). L'EBITDA augmente de +4,8% à 4 870 millions d'euros et la marge d'EBITDA progresse à 11,4% du chiffre d'affaires contre 11,1% en 2018. Les pertes et profits hors exploitation s'améliorent à -421 millions d'euros contre -462 millions d'euros en 2018 (hors produit exceptionnel de 180 millions d'euros lié à l'opération Sika), malgré la prise en compte de 130 millions d'euros de charges de restructuration liées à la mise en place de l'initiative « Transform & Grow ». La dotation à la provision et charges afférentes aux passifs historiques liés à l'amiante de l'ancienne entité CertainTeed Corporation aux Etats-Unis, portés désormais par DBMP LLC, s'est élevée à 88 millions d'euros en 2019. Les plus et moins-valuesde cessions, les dépréciations d'actifs et les frais d'acquisitions de sociétés s'inscrivent, en net, à -416 millions d'euros contre -2 074 millions d'euros en 2018. En 2019, ce poste comprend notamment les dépréciations d'activités cédées. Le résultat opérationnel s'établit à 2 553 millions d'euros, contre 851 millions d'euros en 2018. Le résultat financier reste quasi stable hors Sika à -496 millions d'euros contre -486 millions d'euros en 2018 (hors gain de 601 millions d'euros lié à l'opération Sika). Le dividende reçu de Sika atteint 28 millions d'euros. Le taux d'impôt sur le résultat net courant s'inscrit à 25% (contre 24% en 2018). Les impôts sur les résultats s'élèvent à -631 millions d'euros, contre -492 millions d'euros en 2018. Le résultat net courant (hors plus et moins-values, dépréciations d'actifs, provisions non récurrentes significatives et résultat Sika) ressort à 1 915 millions d'euros, en hausse de +10,0%. Le résultat net part du Groupe progresse significativement à 1 406 millions d'euros, contre 397 millions d'euros en 2018. Les investissements corporels et incorporels (industriels) sont en baisse de -2,0% à 1 818 millions d'euros et reculent en pourcentage des ventes à 4,3% contre 4,4% en 2018. La part consacrée aux investissements de capacités additionnelles pour la croissance interne s'élève à 536 millions d'euros, principalement dans les domaines suivants : Sciences de la vie, Industrie de la construction, solutions d'efficacité énergétique (en Europe) et solutions de façade (vitrage au Mexique et en Inde). Le cash flow libre s'accroît de +50,2% à 1 857 millions d'euros (4,4% du chiffre d'affaires contre 3,0% en 2018), avec un taux de conversion de cash flow libre en hausse à 44% (contre 31% en 2018), notamment grâce à une nette amélioration du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et au recul des charges hors exploitation. Le BFR d'exploitation s'établit à 27 jours de chiffre d'affaires à fin décembre 2019, contre 29 jours à fin décembre 2018. Les investissements en titres s'élèvent à 297 millions d'euros (contre 1 699 millions d'euros en 2018 qui intégraient Sika pour 933 millions d'euros) pour développer des niches innovantes (American Seal, HTMS), les positions du Groupe en pays émergents (mortiers au Pérou, plaque de plâtre et plafonds en Amérique latine) et consolider nos positions fortes (solutions acoustiques aux Etats-Unis avec Norton Industries). Les désinvestissements s'élèvent à 1 052 millions d'euros en 2019 contre 148 millions d'euros en 2018, avec notamment les cessions de la Distribution en Allemagne, de Hankuk Glass Industries en Corée du Sud, du Carbure de silicium et de DMTP en France. L'endettement net s'inscrit en nette baisse à 10,5 milliards d'euros fin 2019, contre 11,2 milliards d'euros fin 2018 retraité de la norme IFRS 16 qui a augmenté la dette nette de 3,1 milliards d'euros. Le Groupe a tenu compte, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018, de la décision de l'IFRIC de novembre 2019, pour revoir les durées retenues de certains contrats de location (augmentation de la dette nette de 182 millions d'euros). Hors IFRS 16, l'endettement net se replie de manière encore plus marquée à 7,3 milliards d'euros fin 2019, contre 8,1 milliards d'euros fin 2018. Les acquisitions sur les 12 derniers mois représentent 297 millions d'euros et les cessions 1 052 millions d'euros. L'endettement net s'élève à 53% des fonds propres (capitaux propres de l'ensemble consolidé), contre 62% au 31 décembre 2018 retraité. Le ratio « dette nette sur EBITDA » s'établit à 2,2 (1,8 hors IFRS 16) contre 2,4 (2,1 hors IFRS 16) au 31 décembre 2018. 6 Litiges liés à l'amiante aux Etats-Unis Le nombre de nouveaux litiges reçus en 2019 au titre de l'amiante de l'ancienne entité CertainTeed Corporation, désormais portés par DBMP LLC, est de 2 600 environ, stable par rapport à 2018. Dans le même temps, environ 2 500 plaintes ont fait l'objet de transactions (contre 4 300 en 2018), ce qui porte le stock de litiges en cours au 31 décembre 2019 à environ 32 700 alors qu'il était de 32 600 au 31 décembre 2018. Le montant total des indemnités versées au cours des douze derniers mois s'élève à 59 millions de dollars à fin décembre 2019. La dotation à la provision amiante et charges y afférentes s'est élevée à 88 millions d'euros en 2019. DBMP LLC, qui détient les passifs historiques liés à l'amiante de l'ancienne entité CertainTeed Corporation, a déposé le 23 janvier 2020 une requête volontaire au titre du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Ceci a entraîné la suspension de l'ensemble des contentieux de DBMP LLC relatifs à l'amiante et des frais y afférents, laissant à DBMP LLC le temps et la protection nécessaires pour négocier un accord de résolution qui doit être approuvé par l'ensemble des demandeurs et par le tribunal. L'ensemble des coûts estimés afférents à la résolution de la procédure de faillite de DBMP LLC a été provisionné dans les comptes du Groupe à hauteur de 576 millions de dollars au 31 décembre 2019. En l'état de la procédure, la suspension des contentieux a pour effet de suspendre le paiement de tous les frais juridiques et indemnités relatifs aux réclamations liées à l'amiante auprès de DBMP LLC, ainsi que les charges annuelles y afférentes. A compter du 23 janvier 2020, DBMP LLC ne fait plus partie du périmètre de consolidation du Groupe (résultat d'exploitation, avec sa filiale, d'environ 12 millions d'euros sur une base annuelle). Politique actionnariale En 2019, le Groupe a racheté 8,5 millions d'actions, contribuant à baisser le nombre de titres en circulation à 542,1 millions à fin décembre 2019. Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d'administration de la Compagnie a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 4 juin 2020 de distribuer en espèces un dividende en hausse à 1,38 euro par action. Ce dividende représente 39% du résultat net courant, soit un rendement de 3,8% sur la base du cours de clôture au 31 décembre 2019 (36,50€). La date de détachement (« ex date ») est fixée au 8 juin et la mise en paiement du dividende interviendra le 10 juin 2020. Le Groupe réduira, dans le courant de l'année 2020, le nombre d'actions en fonction de l'optimisation de son portefeuille et plus largement de sa politique d'allocation du capital. Priorités stratégiques : point d'étape sur « Transform & Grow » Transform & Grow » : accélération de la rotation du portefeuille : Les cessions réalisées à ce jour représentent un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros, dépassant l'objectif fixé pour fin 2019 : Europe du Nord (Distribution en Allemagne, Optimera au Danemark, activités d'installation verrière au Royaume-Uni et de transformation en Suède et en Norvège, Polystyrène expansé en Allemagne), Europe du Sud - Moyen- Orient & Afrique (DMTP, K par K, Polystyrène expansé en France, Glassolutions aux Pays- Bas), Asie-Pacifique (Canalisation en Chine à Xuzhou, Hankuk Glass Industries en Corée du Sud), Solutions de Haute Performance (Carbure de silicium). L'effet sur la marge d'exploitation en année pleine est de plus de 40 points de base, atteignant l'objectif de « Transform & Grow ». Le montant total de désinvestissements atteint plus d'1 milliard d'euros .

Royaume-Uni et de transformation en Suède et en Norvège, Polystyrène expansé en Allemagne), Europe du Sud - Moyen- Orient & Afrique (DMTP, K par K, Polystyrène expansé en France, Glassolutions aux Pays- Bas), Asie-Pacifique (Canalisation en Chine à Xuzhou, Hankuk Glass Industries en Corée du Sud), Solutions de Haute Performance (Carbure de silicium). L'effet sur la marge d'exploitation en année pleine est de plus de 40 points de base, atteignant l'objectif de « ». Le montant total de désinvestissements atteint plus d'1 milliard d'euros Acquisition de Continental Building Products finalisée le 3 février 2020 pour une valeur d'entreprise totale de 1 287 millions d'euros avec en 2019 un chiffre d'affaires de 505 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 126 millions de dollars avant réalisation d'au moins 50 millions de dollars de synergies en année pleine en 2022. La nouvelle équipe intégrée, composée des meilleurs talents venant des deux sociétés, a d'ores et déjà commencé le déploiement de son plan d'actions pour réaliser les synergies prévues ; 7 18 acquisitions réalisées en 2019 pour 261 millions d'euros, représentant en année pleine un chiffre d'affaires de 189 millions d'euros et un EBITDA de 36 millions d'euros ;

La revue stratégique du portefeuille d'activités dans le cadre de la nouvelle organisation débouchera sur une dynamique additionnelle de cessions et d'acquisitions. Elle a d'ores et déjà permis d'identifier des opportunités supplémentaires de cessions qui sont à des degrés divers d'avancement. Transform & Grow » : accélération des économies de coûts : Le programme de 250 millions d'euros d'économies de coûts supplémentaires d'ici 2021 lié à la nouvelle organisation se concrétise de manière plus rapide qu'initialement prévu avec un calendrier accéléré : 120 millions d'euros en 2019 (contre plus de 80 millions d'euros estimés précédemment), 200 millions d'euros en cumul en 2020 (contre 150 millions d'euros précédemment) et 250 millions d'euros en cumul en 2021 avec un effet positif sur la marge d'exploitation d'environ 60 points de base. Perspectives 2020 En 2020, dans un contexte marqué par certaines incertitudes macroéconomiques, Saint-Gobain devrait continuer à bénéficier de son positionnement attractif sur les marchés de la rénovation et les solutions à forte valeur ajoutée. L'impact du coronavirus, qui affecte nos activités en Chine (lesquelles représentent environ 2% du chiffre d'affaires du Groupe), est aujourd'hui difficile à évaluer. Dans cet environnement de marché, Saint-Gobain anticipe les tendances suivantes pour les segments : Solutions de Haute Performance : poursuite d'un ralentissement des marchés industriels avec une base de comparaison plus aisée dans le secteur automobile ;

: poursuite d'un ralentissement des marchés industriels avec une base de comparaison plus aisée dans le secteur automobile ; Europe du Nord : évolution contrastée dans l'ensemble, avec une légère croissance attendue dans les pays nordiques et une situation plus incertaine au Royaume-Uni ;

: évolution contrastée dans l'ensemble, avec une légère croissance attendue dans les pays nordiques et une situation plus incertaine au Royaume-Uni ; Europe du Sud - Moyen-Orient & Afrique : croissance attendue globalement dans la région. En France, marchés soutenus par une rénovation solide alors que la construction neuve devrait ralentir de façon modérée ;

: croissance attendue globalement dans la région. En France, marchés soutenus par une rénovation solide alors que la construction neuve devrait ralentir de façon modérée ; Amériques : croissance des marchés à la fois en Amérique du Nord et en Amérique latine ;

: croissance des marchés à la fois en Amérique du Nord et en Amérique latine ; Asie-Pacifique : poursuite de la croissance hors impact du coronavirus. Priorités d'actions 2020 : 1) Amélioration du profil de croissance rentable du Groupe grâce à : la poursuite de l'optimisation du portefeuille (cessions et acquisitions), intégration de Continental Building Products ;

(cessions et acquisitions), intégration de Continental Building Products ; la stratégie de différenciation et d'innovation pour améliorer la productivité de nos clients, développer des solutions durables et contribuer au confort de tous ; Génération d'un cash flow libre en hausse et nouvelle amélioration de la marge d'exploitation grâce à : l' attention permanente au spread prix-coûts avec une très grande discipline en termes de prix ;

avec une très grande discipline en termes de prix ; la poursuite du programme d'économies de coûts dans le cadre de « Transform & Grow » générant 80 millions d'euros supplémentaires en 2020 (soit 200 millions d'euros en cumul sur 2019-2020) ; - la baisse des investissements corporels et incorporels (industriels) à environ 1,6 milliard d'euros après un pic d'investissement et grâce à une poursuite de l'optimisation des investissements de maintenance ; la poursuite du programme d'excellence opérationnelle visant à compenser l'inflation des coûts hors matières premières et énergie : environ 300 millions d'euros d'économies supplémentaires en 2020 par rapport à la base des coûts de 2019 ; poursuite de la discipline sur les coûts de structure. En 2020, le Groupe vise une nouvelle progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables avec une incertitude sur l'impact du coronavirus. 8 Calendrier financier Une réunion d'information pour les analystes et investisseurs aura lieu le 28 février 2020 à 8h30 (heure française). Elle sera retransmise en direct sur le site internet de Saint-Gobain : www.saint-gobain.com/fr/resultats-annuels-2019

(heure française). Elle sera retransmise en direct sur le site internet de Saint-Gobain : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 : 23 avril 2020 , après bourse.

, après bourse. Résultats du premier semestre 2020 : 30 juillet 2020 , après bourse. Contacts analystes, investisseurs Contacts presse Vivien Dardel +33 1 47 62 44 29 Laurence Pernot +33 1 47 62 30 10 Floriana Michalowska +33 1 47 62 35 98 Patricia Marie +33 1 47 62 51 37 Christelle Gannage +33 1 47 62 30 93 Susanne Trabitzsch +33 1 47 62 43 25 Les indicateurs croissance interne et variation à données comparables du chiffre d'affaires ou du résultat d'exploitation reflètent la performance organique en excluant l'impact : des variations de périmètre, en calculant les indicateurs de l'exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l'exercice précédent (effet de périmètre)

des variations de taux de change, en calculant les indicateurs de l'exercice considéré et ceux de l'exercice précédent sur la base des taux de change identiques de l'exercice précédent (effet de change)

des changements dans les principes comptables applicables Tous les indicateurs de ce communiqué (non définis en notes de bas de page) font l'objet d'une explication dans les notes aux états financiers consolidés au 31 décembre 2019, disponible en suivant le lien ci-contre :www.saint-gobain.com/fr/resultats-annuels-2019 Le glossaire ci-dessous indique dans quelle note est défini chaque indicateur. Glossaire: EBITDA Note 4 Endettement net Note 9 Pertes et profits hors exploitation Note 4 Résultat d'exploitation Note 4 Résultat financier Note 9 Résultat net courant Note 4 Résultat opérationnel Note 4 Besoin en fonds de roulement Note 4 Avertissement important - déclarations prospectives : Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats, aux métiers, à la stratégie et aux perspectives de Saint-Gobain. Ces déclarations prospectives peuvent être généralement identifiées par l'utilisation des termes s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que Saint-Gobain estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait qu'elles ne constituent pas des garanties quant à sa performance future. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Saint-Gobain, et notamment les risques décrits dans la section « Facteurs de Risques » du Document de Référence de Saint-Gobain disponible sur son site Internet (www.saint-gobain.com). En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Saint-Gobain ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d'une information nouvelle, d'un événement futur ou de toute autre raison.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d'actions ou autres titres de Saint-Gobain. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.saint-gobain.com. Annexe 1 : Résultats par Segment Comptes 2018 retraités pour tenir compte des impacts de la norme IFRS 16 Evolution à Evolution à Evolution à I. CHIFFRE D'AFFAIRES 2018 2019 structure et structure structure (en M€) (en M€) change réelle comparable comparables Solutions de Haute Performance 7 370 7 584 +2,9% +2,3% +0,4% Europe du Nord 15 297 15 058 -1,6% +1,4% +1,7% Europe du Sud - MO & Afrique 13 237 13 624 +2,9% +3,3% +3,3% Amériques 5 174 5 555 +7,4% +6,0% +2,9% Asie-Pacifique 1 864 1 888 +1,3% +7,1% +4,1% Ventes internes et divers -1 168 -1 136 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 41 774 42 573 +1,9% +3,1% +2,4% Industrie Europe 9 923 10 115 +1,9% +2,1% +2,1% Distribution Europe 19 034 19 006 -0,1% +2,6% +2,9% II. RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2018 2019 Evolution à 2018 2019 Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) Solutions de Haute Performance 986 966 -2,0% 13,4% 12,7% Europe du Nord 856 946 +10,5% 5,6% 6,3% Europe du Sud - MO & Afrique 603 736 +22,1% 4,6% 5,4% Amériques 578 562 -2,8% 11,2% 10,1% Asie-Pacifique 194 200 +3,1% 10,4% 10,6% Divers -10 -20 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 3 207 3 390 +5,7% 7,7% 8,0% Industrie Europe 774 933 +20,5% 7,8% 9,2% Distribution Europe 685 749 +9,3% 3,6% 3,9% 2018 Publié Impact IFRS 16 4 39 26 14 193 1 -11 1 3 122 85 III. RÉSULTAT OPERATIONNEL 2018 2019 Evolution à 2018 2019 Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) Solutions de Haute Performance 701 794 +13,3% 9,5% 10,5% Europe du Nord -326 574 n.s. -2,1% 3,8% Europe du Sud - MO & Afrique -262 537 n.s. -2,0% 3,9% Amériques (a) 386 410 +6,2% 7,5% 7,4% Asie-Pacifique 204 260 +27,5% 10,9% 13,8% Divers 148 -22 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 851 2 553 +200,0% 2,0% 6,0% après charge-amiante (avant impôts) de 90 millions d'euros en 2018 et 88 millions d'euros en 2019 2018 Publié Impact IFRS 16 6

-366 40

-254-8 13 203 1 1 53 IV. EBITDA 2018 2019 Evolution à 2018 2019 Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) Solutions de Haute Performance 1 245 1 211 -2,7% 16,9% 16,0% Europe du Nord 1 382 1 455 +5,3% 9,0% 9,7% Europe du Sud - MO & Afrique 1 134 1 244 +9,7% 8,6% 9,1% Amériques 687 666 -3,1% 13,3% 12,0% Asie-Pacifique 204 292 +43,1% 10,9% 15,5% Divers -3 2 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 4 649 4 870 +4,8% 11,1% 11,4% 2018 Publié Impact IFRS 16 1 173 72 1 049 333 295 65 189 15 -12 9 3 860 789 V. CASH FLOW LIBRE 2018 2019 Evolution à 2018 2019 Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) Solutions de Haute Performance 502 664 +32,3% 6,8% 8,8% Europe du Nord 488 415 -15,0% 3,2% 2,8% Europe du Sud - MO & Afrique 38 222 +484,2% 0,3% 1,6% Amériques (b) 189 417 +120,6% 3,7% 7,5% Asie-Pacifique -1 169 n.s. -0,1% 9,0% Divers 20 -30 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 1 236 1 857 +50,2% 3,0% 4,4% après charge-amiante (après impôts) de 67 millions d'euros en 2018 et 65 millions d'euros en 2019 2018 2019 Evolution à 2018 2019 VI. INVESTISSEMENTS Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) CORPORELS ET INCORPORELS Solutions de Haute Performance 399 424 +6,3% 5,4% 5,6% Europe du Nord 494 475 -3,8% 3,2% 3,2% Europe du Sud - MO & Afrique 466 418 -10,3% 3,5% 3,1% Amériques 279 316 +13,3% 5,4% 5,7% Asie-Pacifique 166 139 -16,3% 8,9% 7,4% Divers 51 46 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 1 855 1 818 -2,0% 4,4% 4,3% 2018 Publié Impact IFRS 16 503 -1 494 -6 38 0 189 0 -1 0 19 1 1 242 -6 Annexe 2 : Résultats par Segment - 2nd semestre Comptes 2018 retraités pour tenir compte des impacts de la norme IFRS 16 S2 S2 Evolution à Evolution à Evolution à I. CHIFFRE D'AFFAIRES structure et 2018 2019 structure structure change (en M€) (en M€) réelle comparable comparables Solutions de Haute Performance 3 664 3 722 +1,6% +1,7% -0,2% Europe du Nord 7 838 7 332 -6,5% -0,5% -0,2% Europe du Sud - MO & Afrique 6 508 6 613 +1,6% +2,5% +2,3% Amériques 2 583 2 781 +7,7% +5,9% +3,3% Asie-Pacifique 952 993 +4,3% +5,9% +2,2% Ventes internes et divers -558 -545 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 20 987 20 896 -0,4% +2,0% +1,2% Industrie Europe 4 896 4 961 +1,3% +1,3% +0,9% Distribution Europe 9 667 9 189 -4,9% +0,8% +1,2% II. RÉSULTAT D'EXPLOITATION S2 2018 S2 2019 Evolution à S2 2018 S2 2019 Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) Solutions de Haute Performance 454 464 +2,2% 12,4% 12,5% Europe du Nord 468 486 +3,8% 6,0% 6,6% Europe du Sud - MO & Afrique 310 386 +24,5% 4,8% 5,8% Amériques 343 312 -9,0% 13,3% 11,2% Asie-Pacifique 109 115 +5,5% 11,4% 11,6% Divers 9 -11 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 1 693 1 752 +3,5% 8,1% 8,4% Industrie Europe 377 472 +25,2% 7,7% 9,5% Distribution Europe 401 400 -0,2% 4,1% 4,4% S2 2018 Publié Impact IFRS 16 2 18 12 337 6 108 1 8 1 1 653 40 III. RÉSULTAT OPERATIONNEL S2 2018 S2 2019 Evolution à S2 2018 S2 2019 Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) Solutions de Haute Performance 218 336 +54,1% 5,9% 9,0% Europe du Nord -652 324 n.s. -8,3% 4,4% Europe du Sud - MO & Afrique -401 228 n.s. -6,2% 3,4% Amériques (a) 223 236 +5,8% 8,6% 8,5% Asie-Pacifique 303 179 -40,9% 31,8% 18,0% Divers -6 -3 n.s. n.s. n.s. Total Groupe -315 1 300 +512,7% -1,5% 6,2% après charge-amiante (avant impôts) de 45 millions d'euros au S2 2018 et 43 millions d'euros au S2 2019 S2 2018 Publié Impact IFRS 16 215 3 -671 19 -378-23 217 6 303 0 -7 1 -321 6 IV. EBITDA S2 2018 S2 2019 Evolution à S2 2018 S2 2019 Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) Solutions de Haute Performance 582 571 -1,9% 15,9% 15,3% Europe du Nord 715 717 +0,3% 9,1% 9,8% Europe du Sud - MO & Afrique 556 634 +14,0% 8,5% 9,6% Amériques 407 370 -9,1% 15,8% 13,3% Asie-Pacifique 157 161 +2,5% 16,5% 16,2% Divers 2 0 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 2 419 2 453 +1,4% 11,5% 11,7% S2 2018 Publié Impact IFRS 16 36 168 146 32 149 8 -3 5 2 024 395 V. CASH FLOW LIBRE S2 2018 S2 2019 Evolution à S2 2018 S2 2019 Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) Solutions de Haute Performance 285 399 +40,0% 7,8% 10,7% Europe du Nord 333 211 -36,6% 4,2% 2,9% Europe du Sud - MO & Afrique 57 65 +14,0% 0,9% 1,0% Amériques (b) 15 392 n.s. 0,6% 14,1% Asie-Pacifique 36 104 +188,9% 3,8% 10,5% Divers 18 -6 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 744 1 165 +56,6% 3,5% 5,6% après charge-amiante (après impôts) de 33 millions d'euros au S2 2018 et 32 millions d'euros au S2 2019 S2 2018 S2 2019 Evolution à S2 2018 S2 2019 VI. INVESTISSEMENTS Retraité structure (en % du (en % du (en M€) (en M€) réelle C.A.) C.A.) CORPORELS ET INCORPORELS Solutions de Haute Performance 249 259 +4,0% 6,8% 7,0% Europe du Nord 315 306 -2,9% 4,0% 4,2% Europe du Sud - MO & Afrique 322 268 -16,8% 4,9% 4,1% Amériques 187 194 +3,7% 7,2% 7,0% Asie-Pacifique 113 81 -28,3% 11,9% 8,2% Divers 32 28 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 1 218 1 136 -6,7% 5,8% 5,4% S2 2018 Publié Impact IFRS 16 285 0 337 -4 57 0 15 0 37 -1 17 1 748 -4 Annexe 3 : C.A. par Segment - 4e trimestre T4 T4 Evolution à Evolution à CHIFFRE D'AFFAIRES Evolution à structure et 2018 2019 structure structure réelle change (en M€) (en M€) comparable comparables Solutions de Haute Performance 1 870 1 863 -0,4% +0,3% -1,2% Europe du Nord 3 883 3 303 -14,9% -3,3% -3,4% Europe du Sud - MO & Afrique 3 401 3 383 -0,5% +1,1% +1,0% Amériques 1 274 1 322 +3,8% +0,9% +0,3% Asie-Pacifique 487 500 +2,7% +3,3% -0,2% Ventes internes et divers -271 -269 n.s. n.s. n.s. Total Groupe 10 644 10 102 -5,1% -0,4% -1,0% Industrie Europe 2 462 2 451 -0,4% -0,3% -0,9% Distribution Europe 4 938 4 331 -12,3% -1,4% -1,3% Annexe 4 : Bilan consolidé Comptes 2018 retraités pour tenir compte des impacts de la norme IFRS 16 (En millions d'euros) 31 déc 2018 31 déc 2019 Retraité ACTIF Ecarts d'acquisition 9 990 10 029 Autres immobilisations incorporelles 2 526 2 709 Immobilisations corporelles 11 253 11 707 Droits d'usage relatifs aux contrats de location 2 803 2 954 Titres mis en équivalence 412 437 Impôts différés actifs 860 833 Autres actifs non courants 2 527 3 511 Total de l'actif non courant 30 371 32 180 Stocks 6 252 6 200 Créances clients 4 967 4 813 Créances d'impôts courants 286 194 Autres créances 1 608 1 609 Actifs détenus en vue de la vente 788 0 Disponibilités et équivalents de trésorerie 2 688 4 987 Total de l'actif courant 16 589 17 803 Total de l'actif 46 960 49 983 PASSIF Capital 2 186 2 179 Primes et réserve légale 5 646 5 551 Réserves et résultat consolidés 11 864 12 518 Ecarts de conversion (1 775) (1 467) Réserves de juste valeur (124) 743 Actions propres (106) (108) Capitaux propres du Groupe 17 691 19 416 Intérêts minoritaires 330 364 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 18 021 19 780 Dettes financières long terme - part long terme 9 156 10 286 Dettes de loyers long terme - part long terme 2 392 2 552 Provisions pour retraites et avantages au personnel 2 525 2 648 Impôts différés passifs 449 448 Autres provisions et passifs non courants 1 034 1 126 Total des dettes non courantes 15 556 17 060 Dettes financières long terme - part court terme 1 167 1 751 Dettes de loyers long terme - part court terme 683 665 Autres provisions et passifs courants 455 343 Dettes fournisseurs 6 150 6 000 Dettes d'impôts courants 104 156 Autres dettes 3 842 4 004 Passifs détenus en vue de la vente 503 0 Emprunts à moins d'un an et banques créditrices 479 224 Total des dettes courantes 13 383 13 143 Total du passif 46 960 49 983 31 déc 2018 Publié Impact IFRS 16 9 988 2 2 526 0 11 335 (82) 0 2 803 412 0 837 23 2 527 0 27 625 2 746 6 252 0 4 968 (1) 286 0 1 609 (1) 614 174 2 688 0 16 417 172 44 042 2 918 2 186 0 5 646 0 11 969 (105) (1 640) (135) 0 0 17 931 (240) 331 (1) 18 262 (241) 9 218 (62) 0 2 392 2 525 0 472 (23) 1 036 (2) 13 251 2 305 1 184 (17) 0 683 465 (10) 6 116 34 104 0 3 859 (17) 322 181 479 0 12 529 854 44 042 2 918 Annexe 5 : Tableau de financement Comptes 2018 retraités pour tenir compte des impacts de la norme IFRS 16 2018 2018 2019 Impact (En millions d'euros) Retraité Publié IFRS 16 Résultat net part du Groupe 397 1 406 420 (23) Part des intérêts minoritaires dans le résultat net 77 48 77 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence, nette des dividendes reçus (19) (8) (19) Dotations aux amortissements et dépréciations d'actifs 3 187 1 525 3 205 (18) Dotations aux amortissements et dépréciation des droits d'usage 756 718 0 756 Résultat des réalisations d'actifs (21) 2 (20) (1) Résultat exceptionnel SWH/Sika (781) 0 (781) Résultats latents liés aux variations de juste valeur et aux paiements en actions 23 31 23 Retraitement hyperinflation Argentine (4) 20 (4) Variation des stocks (418) (55) (418) Variation des créances clients, des dettes fournisseurs et des autres créances et dettes 99 25 98 1 Variation des créances et dettes d'impôt (133) 108 (133) Variation du BFR (452) 78 (453) 1 Variation des provisions pour autres passifs et des impôts différés 48 (16) 44 4 Trésorerie provenant de l'activité 3 211 3 804 2 492 719 Acquisitions d'immobilisations corporelles [ 2018 : (1 666), 2019 : (1 656) ] et incorporelles (1 855) (1 818) (1 855) Acquisitions d'immobilisations corporelles en location (730) (955) (24) (706) Augmentation (diminution) des dettes sur immobilisations (19) (30) (19) Acquisitions de titres de sociétés consolidées [ 2018 : (669), 2019 : (200) ] nettes de (728) (216) (698) (30) l'endettement acquis Acquisitions d'autres titres de participation (937) (88) (937) Augmentation des dettes sur investissements 39 11 39 Diminution des dettes sur investissements (25) (18) (25) Investissements (4 255) (3 114) (3 519) (736) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 66 157 30 36 Cessions de titres de sociétés consolidées, nettes de l'endettement cédé 187 820 187 Cessions d'autres titres de participation 3 1 3 (Augmentation) diminution des créances sur cessions d'immobilisations (108) 74 (108) Désinvestissements 148 1 052 112 36 Augmentation des prêts, dépôts et prêts court terme (268) (99) (268) Diminution des prêts, dépôts et prêts court terme 155 157 155 Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations d'investissement (4 220) (2 004) (3 520) (700) et désinvestissement Augmentation de capital 193 165 193 (Augmentation) diminution des actions propres (532) (273) (532) Dividendes mis en distribution (707) (716) (707) Part des minoritaires dans les augmentations de capital des filiales 16 35 16 Variation des dettes sur investissements suite aux exercices de put options de minoritaires 0 (3) 0 Acquisitions d'intérêts minoritaires sans prise de contrôle (93) (9) (93) Dividendes versés aux minoritaires par les sociétés intégrées (55) (37) (55) Variation des dividendes à payer 11 (13) 11 Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations de financement (1 167) (851) (1 167) 0 Incidence de la norme IFRS 9 sur l'endettement net (4) 0 (4) Incidence des variations monétaires sur l'endettement net (17) (54) (36) 19 Incidence des variations de juste valeur sur l'endettement net (17) 10 (17) Endettement net reclassé en actifs et passifs des activités en cours de cession 198 (197) 14 184 Incidence des revalorisations sur les dettes de loyers (25) (10) 0 (25) Augmentation (diminution) nette de l'endettement (2 041) 698 (2 238) 197 Endettement net hors dettes de loyers en début de période (5 880) (8 114) (5 955) 75 Dettes de loyers en début de période (3 268) (3 075) 0 (3 268) Endettement net total en début de période (9 148) (11 189) (5 955) (3 193) Endettement net hors dettes de loyers en fin de période (8 114) (7 274) (8 193) 79 Dettes de loyers en fin de période (3 075) (3 217) 0 (3 075) Endettement net en fin de période (11 189) (10 491) (8 193) (2 996) Annexe 6 : Dette au 31 Décembre 2019 Montants en Md€ Montant et structure de la dette nette Mds€ Dette Brute hors dettes de loyers 12,3 Dettes de loyers 3,2 Disponibilités -5,0 Dette Nette 10,5 Détail de la dette brute hors dettes de loyers 12,3 Dette obligataire et perpétuelle 11,2 Mars 2020 1,0 Juin 2020 0,5 Mars 2021 0,8 Juin 2021 0,7 Mars 2022 0,9 Octobre 2022 0,1 Septembre 2023 0,5 Décembre 2023 0,4 Mars 2024 0,7 Juin 2024 0,1 Novembre 2024 0,3 Au-delà de 2024 5,2 Autres dettes à long terme 0,6 Dettes à court terme 0,5 Negotiable European Commercial Paper (NEU CP) 0,0 Titrisation de créances commerciales 0,1 Dettes locales et intérêts courus 0,4 Lignes de crédit et disponibilités 9,0 Disponibilités 5,0 Lignes de crédit "back-up" 4,0 Détail des lignes de crédit "back-up" 4,0 Commentaires Au 31 Décembre 2019, la dette brute hors dettes de loyers est à taux fixe pour 81% ; son coût moyen est de 1,8%. (0.3 Md GBP) (y compris 0,4 Md€ : part à LT de titrisation) (Hors obligataire) Plafond du programme d'émission : 3 Mds€ Renouvellement fréquent ; très nombreuses sources de financement différentes Cf. détail ci-dessous Toutes les lignes sont confirmées, non tirées, sans "Material Adverse Change" (MAC) clause Échéance Covenants financiers Crédit syndiqué : 2,5 Mds€ Décembre 2024 Aucun Crédit syndiqué : 1,5 Md€ Décembre 2024 Aucun Annexe 7 : Ventes externes par Segment et zone géographique Année 2019, en % du total Solutions de Europe du Europe du Asie- Haute Sud, MO & Amériques Total Nord Pacifique Performance Afrique France 1,5% 23,6% 25,1% Espagne - Italie 1,2% 3,6% 4,8% Allemagne - Autriche 1,4% 6,5% 7,9% Royaume-Uni - Irlande 0,3% 9,8% 10,1% Pays nordiques 0,3% 12,5% 12,8% Autres pays d'Europe occidentale 0,5% 2,2% 2,4% 5,1% Europe de l'Est 1,8% 3,4% 5,2% Moyen-Orient et Afrique 0,1% 1,4% 1,5% Amérique du Nord 5,0% 8,6% 13,6% Amérique latine 2,0% 4,2% 6,2% Asie et Océanie 3,5% 4,2% 7,7% Total 17,6% 34,4% 31,0% 12,8% 4,2% 100,0% Annexe 8 : Détail de la croissance interne du C.A. et répartition des ventes externes Année 2019, en % du total Evolution à structure et change % Groupe comparables Solutions de Haute Performance +0,4% 18% Mobilité +0,5% 7% Autres industries +0,3% 11% Europe du Nord +1,7% 34% Pays nordiques +3,4% 13% Royaume-Uni - Irlande -1,2% 10% Allemagne - Autriche +2,0% 6% Europe du Sud - MO & Afrique +3,3% 31% France +3,1% 24% Espagne-Italie +7,6% 4% Amériques +2,9% 13% Amérique du Nord +2,1% 9% Amérique latine +4,6% 4% Asie-Pacifique +4,1% 4% Total Groupe +2,4% 100% Annexe 9 : Effet prix et effet volume de la croissance interne du C.A. par Segment Evolution à structure Année 2019 et change Effet prix Effet volume comparables Solutions de Haute Performance +0,4% +1,9% -1,5% Europe du Nord +1,7% +1,6% +0,1% Europe du Sud - MO & Afrique +3,3% +1,8% +1,5% Amériques +2,9% +2,7% +0,2% Asie-Pacifique +4,1% -0,9% +5,0% Total Groupe +2,4% +1,8% +0,6% La Sté Compagnie de Saint Gobain SA a publié ce contenu, le 27 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 février 2020 17:21:00 UTC. Document originalhttps://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/cp_resultats_2019_vf_tt.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/5063F091189A9987BCD04EFDC91889EE18D8809B 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SAINT-GOBAIN 18:50 SAINT GOBAIN : vise une hausse du résultat d'exploitation en 2020 après +5,7% en.. DJ 18:47 SAINT GOBAIN : Résultat annuels 2019 PU 18:39 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 28 février 2020 AO 18:32 SAINT-GOBAIN : résultat net courant en hausse de 10% AO 18:09 SAINT-GOBAIN : solide publication pour l'exercice 2019 CF 17:59 SAINT GOBAIN : en avance sur son programme de réductions de coût RE 17:59 Le programme d’économies de coûts supplémentaires d’ici 2021 se concrétise de.. RE 17:58 Saint-gobain dit avoir identifié de nouvelles opportunités de cessions, ces p.. RE 17:54 Pour 2020, saint-gobain vise une nouvelle progression du résultat d’exploitat.. RE 17:53 Saint-gobain- "l’impact du coronavirus, qui affecte nos activités en chine(qu.. RE Recommandations des analystes sur SAINT-GOBAIN 09:04 BOURSE DE PARIS : Coronavirus, peur sur Wall Street 11/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Saint-Gobain, Air France, Ipsen, Worldline, Ingenico,.. 11/02 BOURSE DE PARIS : N'oubliez pas Donald trop vite

Données financières (EUR) CA 2019 42 668 M EBIT 2019 3 356 M Résultat net 2019 1 627 M Dette 2019 9 178 M Rendement 2019 3,94% PER 2019 11,2x PER 2020 10,2x VE / CA2019 0,65x VE / CA2020 0,66x Capitalisation 18 721 M Graphique SAINT-GOBAIN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SAINT-GOBAIN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 40,78 € Dernier Cours de Cloture 34,44 € Ecart / Objectif Haut 42,3% Ecart / Objectif Moyen 18,4% Ecart / Objectif Bas -18,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pierre-André de Chalendar Chairman & Chief Executive Officer Benoît Bazin Chief Operating Officer Sreedhar Natarajan Chief Financial Officer Benoit d'Iribarne Senior VP-Technology & Industrial Performance Armand Ajdari Vice President-Innovation, Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SAINT-GOBAIN -5.66% 20 364 ASSA ABLOY 4.98% 26 270 MASCO CORPORATION -7.69% 12 312 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC -0.78% 9 021 TOTO LTD. 0.58% 6 627 AGC INC. 0.00% 6 585