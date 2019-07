Saint Gobain : Résultats du 1er semestre 2019

Résultat d'exploitation de 1 638 M€ en augmentation de +8,2% en réel et de +8,3% à structure et taux de change comparables. Gain de 30 points de base sur la marge d'exploitation

Le programme de 250 millions d'euros d'économies de coûts supplémentaires d'ici 2021 lié à la nouvelle organisation se concrétise de manière plus rapide qu'initialement prévu avec un calendrier accéléré : plus de 80 millions d'euros en 2019 (contre plus de 50 millions d'euros initialement), dont 35 millions d'euros au premier semestre 2019, 150 millions d'euros au total en 2020 (contre 120 millions d'euros initialement).

Les cessions réalisées ou signées à ce jour représentent un chiffre d'affaires supérieur à 2,8 milliards d'euros, d'ores et déjà proche de l'objectif à fin 2019 de plus de 3 milliards d'euros. L'effet sur la marge d'exploitation en année pleine est de plus de 40 points de base, atteignant déjà l'objectif du programme «

L'effet périmètre contribue légèrement à la croissance totale à hauteur de +0,2%, les acquisitions faisant plus que compenser le programme de cessions sur le semestre compte tenu des dates de transaction respectives : notamment la Canalisation en Chine à Xuzhou, le carbure de silicium, ainsi que les activités d'installation verrière au Royaume-Uni et de transformation en Suède et en Norvège. Les acquisitions reflètent l'intégration de sociétés dans de nouvelles niches technologiques ou de services (isolation technique Kaimann), en Asie et pays émergents (adhésifs Join Leader) et la consolidation de nos positions fortes (plafonds de spécialité Hunter Douglas).

Performance par segment(chiffre d'affaires à données comparables)

Le chiffre d'affaires des Solutions de Haute Performance (SHP) progresse de +1,0% en croissance interne, tiré par la bonne progression des prix. Les volumes sont en légère baisse, affectés par le fort retrait du marché de l'automobile depuis l'été 2018, ainsi que par le repli des Céramiques sur une base de comparaison élevée l'an passé. La marge d'exploitation s'établit à 13,0%, contre 14,4% au premier semestre 2018, qui était marqué par un marché automobile encore dynamique et un niveau élevé des Céramiques. La marge progresse nettement par rapport au niveau du second semestre 2018 de 12,4%.

Le chiffre d'affaires de Mobilité est stable dans un environnement difficile sur le marché de l'automobile. La stratégie de différenciation vers les produits à plus forte valeur ajoutée continue de porter ses fruits. Malgré une poursuite du repli en Europe et en Chine, l'activité progresse dans les Amériques en particulier soutenue par des gains de parts de marché. Nos activités sur le marché de l'aéronautique sont en nette progression.

est stable dans un environnement difficile sur le marché de l'automobile. La stratégie de différenciation vers les produits à plus forte valeur ajoutée continue de porter ses fruits. Malgré une poursuite du repli en Europe et en Chine, l'activité progresse dans les Amériques en particulier soutenue par des gains de parts de marché. Nos activités sur le marché de l'aéronautique sont en nette progression. Les activités servant l' Industrie enregistrent un chiffre d'affaires globalement satisfaisant du fait d'une base de comparaison élevée au premier semestre 2018 dans les Céramiques.

enregistrent un chiffre d'affaires globalement satisfaisant du fait d'une base de comparaison élevée au premier semestre 2018 dans les Céramiques. Les activités servant l' Industrie de la construction progressent nettement, à la fois sur les marchés américains et européens, bénéficiant de gains de parts de marché, des bonnes tendances des solutions d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) et des acquisitions récentes.

progressent nettement, à la fois sur les marchés américains et européens, bénéficiant de gains de parts de marché, des bonnes tendances des solutions d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) et des acquisitions récentes. Les Sciences de la vie continuent d'afficher une très forte croissance dans le secteur pharmaceutique et médical pour les composants à usage unique.

L'Europe du Nord poursuit sur sa bonne dynamique de l'année 2018 et progresse de +3,6%, malgré un effet jours ouvrés plus défavorable que pour l'ensemble du Groupe et une base de comparaison élevée au deuxième trimestre 2018 qui avait été marqué par un rattrapage des ventes après les conditions climatiques rigoureuses du début d'année 2018. La Distribution enregistre un bon premier semestre et l'industrie progresse, en particulier dans le Gypse et l'Isolation.

Les ventes dans les pays nordiques connaissent un très bon début d'année dans tous les principaux métiers et pays, en particulier dans la Distribution, bénéficiant de son exposition au marché de la rénovation qui maintient une bonne dynamique. Le Royaume-Uni se dégrade dans un environnement économique incertain, avec une baisse au deuxième trimestre plus particulièrement marquée dans la Distribution. Les ventes en Allemagne progressent. L'Europe de l'Est se développe dans tous les principaux pays, bénéficiant également d'une base de comparaison aisée avec la réparation l'an dernier de deux usines floats en Pologne et en Roumanie.

La marge d'exploitation de la région progresse fortement à 6,0% contre 5,2% au premier semestre 2018, tirée par un bon début d'année en volumes, un différentiel prix-coûts matières premières et énergie positif et une bonne performance industrielle.

L'Europe du Sud - Moyen-Orient& Afrique enregistre une hausse de +4,3% en amélioration par rapport aux tendances de l'année 2018. La Distribution tire la croissance ; les métiers industriels progressent, en particulier l'Isolation, le Gypse et les Mortiers. La Canalisation affiche une légère hausse des ventes et poursuit avec succès ses efforts de compétitivité.

La France connaît un très bon premier semestre soutenu par un marché de la construction porteur sur le segment de la rénovation et une base de comparaison aisée en 2018. Par métier, la Distribution affiche une forte dynamique et des gains de parts de marché, tout comme l'Isolation qui enregistre une croissance à deux chiffres, tirant parti d'une forte demande en rénovation énergétique. Parmi les autres pays, l'Espagne affiche une forte croissance, tandis que le Benelux et l'Italie progressent moins fortement. Le Moyen-Orient et l'Afrique s'inscrivent en repli sur le semestre, tout particulièrement en Turquie qui connaît un contexte très difficile.

La marge d'exploitation de la région progresse nettement à 5,0% contre 4,4% au premier semestre 2018, soutenue par une forte amélioration de la France.

3