Saint Gobain : VERALLIA franchit la première étape de son projet d'IPO

Verallia va débarquer en Bourse. L’ancienne filiale d’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires de Saint-Gobain a annoncé l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers, première étape de son projet d’introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Les investisseurs sont attentifs à cette opération, qui pourrait devenir la plus importante opération en Bourse à Paris cette année.Présent dans 11 pays, Verallia a produit près de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre par l'an dernier. Parmi ses clients, on compte par exemple Nutella ou encore Pernod Ricard." Ce projet d'introduction en bourse permettra à la société de renforcer sa visibilité auprès de ses clients et partenaires et de lui procurer une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures ", a commenté Michel Giannuzzi, Président-Directeur général.Ces dernières années, Verallia a notamment démontrer sa capacité à générer une croissance régulière de ses activités, tout en améliorant significativement sa rentabilité et sa génération de cash flows.Sur l'exercice 2018, le groupe a dégagé un Ebitda ajusté de 543,5 millions d'euros (+14,4% à taux de change constants) ainsi qu'un chiffre d'affaires de 2,416 milliards d'euros (+5,7% à taux de change contants).Et concernant l'année en cours, les perspectives sont solides : le groupe vise croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8% et un Ebita ajusté d'environ 610 millions d'euros.Cédé par Saint Gobain pour environ 3 milliards d'euros en 2015, Verallia est désormais dirigé par le fonds américain Apollo Global Management.Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, le groupe pourrait être valoriser environ 4,5 milliards d'euros, dette comprise.