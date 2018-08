Saint-Gobain : Wendel dépasse les 5% des DDV

06/08/2018 | 16:01

Wendel a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er août, directement et par l'intermédiaire d'Eufor SAS qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain et détenir directement et indirectement 4,31% du capital et 6,11% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une l'acquisition le 1er août par Wendel de 9.619.085 options d'achat d'actions Saint-Gobain donnant droit à autant d'actions (sous réserve d'ajustements), exerçables jusqu'au 19 juin 2019, au prix de 51,98 euros par option.



Cette acquisition a été effectuée en vue de couvrir l'engagement pour Wendel de livrer des actions dans le cadre de l'émission par la société d'investissements, le 12 mai 2016, d'obligations échangeables en actions du groupe de matériaux de construction.



