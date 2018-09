Saint-Gobain a racheté la part minoritaire de sa filiale coréenne HGI

Paris (awp/afp) - Le groupe français Saint-Gobain (verre et matériaux de construction) a annoncé jeudi une opération de rachat de la part détenue par ses actionnaires minoritaires (23%) dans sa filiale coréenne Hankuk Glass Industries (HGI), cotée sur le marché de Séoul.

Cette opération a rencontré "un vif succès", indique Saint-Gobain dans un communiqué. Le groupe français détient désormais 96,8% du capital de HGI, ce qui lui permet d'envisager un retrait de la cote.

Saint-Gobain rappelle que HGI détient "une position de premier plan" en Corée du Sud et en Asie dans les produits verriers et isolants pour les marchés du bâtiment et de l'automobile. HGI a réalisé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros en 2017.

afp/buc