Saint-Gobain acquiert HKO, spécialiste de l'isolation à haute température

Paris (awp/afp) - Le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mercredi l'acquisition de la société allemande HKO, spécialisée dans les systèmes d'isolation thermique à très haute température et solutions de protection anti-incendie.

Saint-Gobain explique dans son communiqué que cette acquisition "s'inscrit dans (sa) stratégie de développer des niches technologiques". Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

La société HKO emploie 225 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros. Elle compte deux usines de production en Allemagne et des filiales commerciales en France, en Chine et aux États-Unis.

Ses produits fabriqués à partir de fils de verre sont conçus pour résister à des températures de 600 à 1.000 degrés, avec des clients dans les domaines de la construction, de l'industrie et de l'automobile.

Cette activité rejoindra la division Matériaux Haute Performance de Saint-Gobain.

afp/rp