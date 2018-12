COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 décembre 2018

SAINT-GOBAIN ACQUIERT SIG ROOFSPACE

POUR RENFORCER SON OFFRE DANS LES SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES

Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de SIG RoofSpace Solutions (« RoofSpace ») au Royaume-Uni. Cette acquisition complète le portefeuille de produits du Groupe dans ce pays et y accélère son développement sur le marché de la préfabrication où il est déjà présent avec les fermes de toits de Pasquill, les maisons à ossature bois de Scotframe et les systèmes en charpente métallique de Saint-Gobain. Basée dans les Midlands, la société RoofSpace a généré un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2017.

Fondée en 2008, RoofSpace conçoit, fabrique et installe sur l'ensemble du Royaume-Uni des systèmes clés en main de panneaux pour toitures et combles. Ces systèmes offrent aux clients l'avantage d'être des solutions innovantes, performantes et préfabriquées : ils permettent un gain de temps dans le processus de construction et une amélioration de la performance et du confort dans l'habitat.

Cette acquisition permet à Saint-Gobain de renforcer sa position dans les solutions préfabriquées destinées au marché de la construction, en ligne avec sa stratégie.

