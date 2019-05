COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 mai 2019

SAINT-GOBAIN ACQUIERT UN FOURNISSEUR DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Saint-Gobain a acquis Pritex, acteur clef dans les solutions acoustiques et thermiques en matériaux polymères composites pour le marché de la mobilité.

Cette acquisition va permettre à l'activité Mobilité de Saint-Gobain Solutions de Haute Performance d'étendre son modèle de croissance au-delà du verre et de devenir un fournisseur de solutions pour le marché de la mobilité ciblant le confort, la sécurité et les économies d'énergie. Avec le développement des véhicules électriques, les besoins en solutions différenciées pour contrôler le bruit et alléger les produits s'accélèrent. L'expertise de Pritex dans la conception et les matériaux thermo-acoustiques, associée aux compétences de Sekurit dans le verre mince, permettent d'offrir une gamme élargie de solutions acoustiques et thermiques sur mesure pour le marché de l'automobile.

Pritex emploie 240 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2018. Créée il y a 60 ans, la société est basée au Royaume-Uni et développe une forte présence en Europe.

A PROPOS DE SAINT -GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

41,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018 Présent dans 67 pays

Plus de 180 000 collaborateurs

Contacts analystes, investisseurs Contacts presse

