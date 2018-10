Saint-Gobain : acquisition de 100% du capital de Kaimann

05/10/2018 | 08:12

Saint-Gobain annonce l'acquisition de 100% du capital de Kaimann, un des principaux acteurs européens de produits isolants à base d'élastomère.



' Avec cette acquisition, qui constitue la 18e de l'année, Saint-Gobain enrichit encore sa gamme de solutions d'isolation en se renforçant sur un segment en pleine croissance, celui de l'isolation technique (climatisation, réfrigération, chauffage) ' indique le groupe.



' Cette opération permet au Groupe de consolider ses positions sur un marché où il est leader et d'y compléter son portefeuille de matériaux et de technologies ' rajoute la direction.



Créée en 1959, Kaimann a enregistré un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2017.



