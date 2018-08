Saint-Gobain : acquisition en Allemagne

01/08/2018 | 08:40

Saint-Gobain annonce avoir acquis HKO, société allemande spécialisée dans les systèmes d'isolation thermique à très haute température et de solutions de protection incendie, conçus pour résister à des températures allant de 600 à 1000°C.



Fondée dans les années 1970, HKO emploie 225 personnes. Avec ses deux usines de production en Allemagne et ses filiales commerciales en France, en Chine et aux États-Unis, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros en 2017.



Cette acquisition permet ainsi à Saint-Gobain d'entrer sur le marché de l'isolation thermique à haute température et d'étoffer sa gamme de solutions à forte valeur ajoutée, tout en se positionnant comme leader sur le marché européen.



