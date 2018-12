COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 décembre 2018

Saint-Gobain annonce les lauréats du Business Challenge 2018 organisé avec BeMyApp

Saint-Gobain a remis les prix de la troisième édition du Business Challenge Saint-Gobain en France, après la finale qui s'est déroulée à Paris sous la présidence de Pierre-André de Chalendar, Président Directeur Général du Groupe.

Fortement engagé dans le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique, Saint-Gobain a proposé cette année aux start-ups et aux étudiants de réinventer l'économie circulaire du secteur du bâtiment. Selon les dernières statistiques, 350 millions de tonnes de déchets de chantier sont générés en France tous les ans. Ces déchets représentent 40 % des déchets solides totaux. Devant ces chiffres, le secteur du bâtiment doit réinventer son économie circulaire pour retransformer certains déchets en matières premières à travers le recyclage ou la réutilisation.

Au total, 44 équipes de start-ups et 340 équipes d'étudiants de 48 écoles de commerce, d'ingénieurs et d'ingénierie informatique ont participé au Business Challenge cette année. Parmi elles, cinq équipes de start-ups et cinq équipes d'étudiants ont été sélectionnées pour concourir devant le jury final.

Dans la catégorie « start-up », le premier prix du concours a été attribué au projet « Construire demain » de la start-up SYCOBAT. Cette start-up conçoit, fabrique et distribue un procédé biosourcé et bas carbone qui permet de construire mieux en limitant les erreurs et malfaçons, plus vite et plus performant grâce à des éléments fabriqués à façon en milieu industriel, plus moderne par la mise à disposition de services numériques innovants et plus propre en éliminant les déchets de chantier.

Dans la catégorie « étudiants », le premier prix revient au projet « Le recyclage à portée de la main » conçu par l'équipe d'étudiants de l'école d'ingénieurs INSA Rennes. Il consiste à mettre en place des poubelles compartimentées et adaptées à disposition des ouvriers sur le chantier. Le but est d'avoir 100 % des déchets triés à la sortie du chantier de manière à pouvoir recycler au mieux chaque déchet.

La liste intégrale des prix qui ont été décernés est disponible sur le sitehttps://business-challenge-2018.saint-gobain.com/.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016 Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain

A PROPOS DE BEMYAPP

BeMyApp accélère l'innovation au sein des grands groupes, et aide les entreprises technologiques à agrandir leur communauté de développeurs à travers l'organisation de différents formats : hackathons en marque blanche, workshops, conférences en ligne, etc., et ce dans le monde entier.

