COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 novembre 2018

SAINT-GOBAIN ANNULE 6,5 MILLIONS D'ACTIONS

Saint-Gobain a procédé en date du 30 novembre 2018 à l'annulation de 6 461 449 actions auto-détenues achetées sur le marché.

Le nombre total d'actions composant le capital s'élève désormais à 546,6 millions d'actions.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017

Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain