Saint Gobain : baisse de -4,9% du CA à 9 363 ME

23/04/2020 | 18:09

Le chiffre d'affaires s'établit en baisse de -9,8% à 9 363 millions d'euros à données réelles au 1er trimestre 2020, avec un effet de change de -0,5%. A données comparables, le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de -4,9%.



Le chiffre d'affaires des Solutions de Haute Performance (SHP) s'inscrit en repli de -8,4%.



' Compte tenu de l'impact de la crise économique mondiale liée au coronavirus, le Groupe anticipe un deuxième trimestre 2020 difficile avant un redressement au second semestre. Etant donné l'ampleur des incertitudes actuelles et des processus de reprises très disparates selon les pays, le Groupe n'est aujourd'hui pas en mesure de donner des perspectives de résultats pour l'année 2020 ' indique le groupe.



Le groupe a décidé de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019. L'Assemblée générale des actionnaires le 4 juin 2020 sera réalisé à huis clos avec une retransmission en direct sur le site internet.



