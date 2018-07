COMMUNIQUÉ DE PRESSE

31 juillet 2018

SAINT-GOBAIN CÈDE SES ACTIVITÉS D'INSTALLATION VERRIÈRE AU ROYAUME-UNI

À l'issue d'une revue stratégique de son activité verrière outre-Manche, Saint-Gobain a cédé ses activités d'installation de façades et de remplacement de vitrage au Royaume-Uni à une filiale de CoBe Capital. La cession est effective au 1er août 2018.

Exerçant son activité commerciale sous le nom de Glassolutions jusqu'à la cession, cette branche a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 70 millions de livres sterling et emploie environ 440 salariés.

Les activités restantes de Glassolutions, opérant dans les domaines essentiels de la transformation et de la distribution du vitrage, pour la construction neuve et la rénovation, ne sont pas concernées par cette opération.

La cession s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe visant à se recentrer sur un portefeuille d'activités cohérentes et créatrices de valeur.

