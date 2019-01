COMMUNIQUÉ DE PRESSE

10 janvier 2019

SAINT-GOBAIN CÈDE SES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION ET DE

DISTRIBUTION DE VERRE EN NORVÈGE ET EN SUÈDE

Saint-Gobain a cédé ses activités verrières régionales Glassolutions en Norvège et en Suède au fonds d'investissement suédois, Mimir Invest AB. La cession sera effective au 11 janvier 2019 et les activités cédées continueront à opérer sous la marque Glassolutions en application d'un accord de franchise.

Glassolutions en Norvège et en Suède produit et distribue des produits verriers. Cette activité a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 35 millions d'euros et emploie 170 personnes. Saint-

Gobain restera présent dans la région en tant que fournisseur de verre plat, de vitrage isolant et de verre haute performance.

Cette cession s'inscrit dans le cadre de l'objectif annoncé par le Groupe de céder des activités représentant un chiffre d'affaires d'au moins 3 milliards d'euros avant fin 2019.

