COMMUNIQUÉ DE PRESSE

23 novembre 2018

SAINT-GOBAIN CÈDE UNE PARTIE DE SON ACTIVITÉ CANALISATION EN CHINE

Saint-Gobain vient de finaliser la cession des entités de son site de Xuzhou en Chine et de leurs actifs industriels et immobiliers à la société Nanjing Manyuan Technology Co.,Lt. (NMT) pour un montant d'environ 200 millions d'euros au taux de change actuel. La transaction a été approuvée par le Ministère du Commerce de la République Populaire de Chine (MOFCOM).

Ce site, spécialisé dans la production de tuyaux et raccords en fonte ductile, est l'un des deux sites de production de cette activité en Chine. En 2017, son chiffre d'affaires s'élevait à environ 250 millions d'euros.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de cessions annoncé par le Groupe fin juillet 2018. Elle fait partie intégrante du plan d'amélioration de la compétitivité de l'activité Canalisation dans le monde.

