Saint-Gobain cède une partie de son activité en Chine

Paris (awp/afp) - Le groupe Saint-Gobain, spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux de construction, a annoncé vendredi avoir cédé 200 millions d'euros d'actifs détenus en Chine à la société Nanjing Manyuan Technology. La cession concerne l'activité canalisation du site de Xuzhou.

La vente des activités de production de tuyaux et de raccords en fonte ductile comprend les ses actifs industriels et immobiliers. Le site de Xuzhou a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros (280 millions de francs suisses) en 2017. Après cette cession, Saint-Gobain ne détient plus qu'un seul site de production pour son activité canalisation en Chine. Fin juillet, le groupe avait annoncé son intention de céder au moins pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici fin 2019.

afp/vj