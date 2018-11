Saint-Gobain : cession à 200 millions en Chine

23/11/2018 | 09:34

Saint-Gobain annonce ce matin la cession (déjà finalisée) d'une partie de sa division Canalisation en Chine, moyennant environ 200 millions d'euros.



Dans le détail, le groupe de matériaux de construction va vendre 'des entités de son site de Xuzhou en Chine et (...) leurs actifs industriels et immobiliers à la société Nanjing Manyuan Technology', une opération déjà approuvée par le ministère chinois du Commerce.



Ce site est l'un des deux du groupe qui, dans ce grand pays émergent, produit des tuyaux et des raccords en fonte ductile. Il a réalisé en 2017 un CA d'environ 250 millions d'euros.



Cette cession s'inscrit dans le cadre du programme annoncé cet été et vise à améliorer la compétitivité de la branche Canalisation.





