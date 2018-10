Saint Gobain: chiffre d'affaires +1,8% au 3e trimestre, nouvelle organisation le 26 novembre

Le groupe de matériaux de construction, qui prévoit également de céder pour trois milliards d'euros d'actifs avant fin 2019 dans le cadre d'une accélération de sa transformation stratégique, a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 10,34 milliards d'euros, légèrement inférieur au consensus Inquiry Financial/Reuters de 10,47 milliards d'euros.

Le trimestre a été marqué par des effets de changes de -1,9%et des volumes de -0,4%, reflet d'une base de comparaison élevée. Saint-Gobain a compensé ces effets négatifs par une accélération de ses prix (+3,5%) et sa croissance interne - à structure et changes comparables - est ressortie à +3,1%.

Le groupe a confirmé son objectif d'une progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables en 2018, et anticipe pour le second semestre une croissance clairement supérieure au premier semestre.

"La priorité donnée à l'augmentation des prix, indispensable dans un environnement inflationniste, continue de porter ses fruits", a souligné le PDG Pierre-André de Chalendar, cité dans un communiqué.

La réorganisation, grâce à laquelle le groupe compte se rapprocher de ses clients et de ses marchés, être plus agile en simplifiant sa structure, et renforcer sa compétitivité en faisant jouer les synergies entres les métiers et les géographies, sera présentée le 26 novembre.

"Dans un métier qui devient de plus en plus dynamique, de plus en plus digital, il nous faut être très proches des marchés", a expliqué Guillaume Texier, directeur financier du groupe, au cours d'une téléconférence de presse.

"Cela veut dire notamment, sur les métiers qui sont par nature régionaux, être plus proche du terrain, et sur les métiers mondiaux, être organisés par grands marchés industriels."

(Gilles Guillaume, édité par Dominique Rodriguez)