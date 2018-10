Saint Gobain : confirmation des objectifs 2018

25/10/2018 | 18:22

Le groupe Saint-Gobain annonce ce jeudi, hors cotation, avoir réalisé un chiffre d'affaires de 31 130 millions d'euros durant les 9 premiers mois de l'année, contre 30 570 millions d'euros pour la même période en 2017.



À données comparables, le chiffre d'affaires progresse ainsi de +4,3% sur 9 mois et de +3,1% sur le troisième trimestre (10 343 millions pour cette dernière période).



Dans le détail, toujours sur 9 mois, les revenus du pôle 'Matériaux innovants' progressent de +5,2%, ceux du pôle 'Produits pour la construction) de +5,6%, et ceux du pôle 'Distribution Bâtiment' de +3,1%.



'Saint-Gobain confirme son objectif pour l'année 2018 d'une progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables et anticipe pour le second semestre 2018 une progression à structure et taux de change comparables clairement supérieure à celle enregistrée au premier semestre', indique le groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.