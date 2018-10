Saint Gobain : confirme ses objectifs 2018 malgré la poursuite de l'inflation des coûts

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a confirmé jeudi ses objectifs annuels après une hausse de 1,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dans un contexte d'accélération des prix de vente ayant permis de compenser un environnement de coûts toujours inflationniste.

Pour le trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 10,34 milliards d'euros, avec une croissance organique de 3,1%, dont une hausse de 1,3% en Amérique du Nord, de 3,1% en France et de 1,7% dans les autres pays d'Europe occidentale. Selon le consensus établi par FactSet, le chiffre d'affaires était attendu par les analystes à 10,58 milliards d'euros.

Le troisième trimestre a connu "une nouvelle accélération de la hausse des prix à +3,5%, après +2,5% au premier semestre, dans un contexte toujours marqué par le renchérissement des coûts des matières premières et de l'énergie", a souligné le groupe dans un communiqué.

Les volumes se sont inscrits en léger retrait de 0,4% par rapport à une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2017 qui avait bénéficié d'une demande additionnelle liée aux effets climatiques aux Etats-Unis.

Pour l'ensemble de 2018, le groupe a de nouveau confirmé son objectif de progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, avec pour le second semestre 2018 une progression à structure et taux de change comparables clairement supérieure à celle enregistrée au premier semestre.

"Notre intention est de continuer à donner la priorité aux prix de vente. Et ce d'autant plus que l'inflation des matières premières, en particulier de l'énergie et des coûts de transport se poursuit", a déclaré Guillaume Texier, le directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

"On estimait jusqu'à présent la hausse des matières premières et de l'énergie à environ 500 millions d'euros sur l'année et là on met à jour notre estimation pour dire que ce sera plutôt aux alentours de 600 millions d'euros", a-t-il précisé.

