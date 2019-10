Saint-Gobain confirme ses objectifs après des ventes 3T en hausse

Paris (awp/afp) - Le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 4,4% au troisième trimestre, à 10,79 milliards d'euros, soutenu par des volumes en hausse et un rebond de sa performance en Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires a bénéficié d'un effet positif lié aux acquisitions et d'un effet de changes également positif, en raison de l'appréciation du dollar.

A périmètre et taux de changes constants, la croissance du trimestre s'établit à 3,1%, "malgré un contexte de marché globalement moins porteur", a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.

Les ventes ont été tirées par la croissance des volumes vendus et par des hausses de prix, alors que la progression des coûts des matières premières et de l'énergie a été plus limitée.

Le chiffre d'affaires du trimestre est légèrement supérieur au consensus établi par Bloomberg (10,78 mds EUR) et à celui de Factset (10,69 mds EUR).

Toutes les divisions ont été en croissance et ont contribué à la hausse des ventes, et particulier les Amériques (+11,5%), l'Asie-Pacifique (+6%) et l'Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique (+3,6%).

Les ventes en Europe du Nord, le segment le plus important, ont crû de 1,9%, tandis que la division de solutions de haute performance a enregistré une progression des ventes de 3,6%.

En dépit du contexte jugé "moins porteur", Saint-Gobain a confirmé son objectif annuel de croissance organique de son résultat opérationnel.

Le groupe a aussi maintenu sa prévision d'une progression du résultat opérationnel du second semestre par rapport à celui de la même période en 2018, toujours à périmètre et changes constants.

Saint-Gobain a indiqué qu'il continuerait à donner la priorité aux prix de vente, à son programme d'économies de coûts et à une génération de flux de trésorerie libre élevée.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes sont en hausse de 4,3% à 32,5 milliards d'euros (et de +3,4% en données comparables).

Lors d'une conférence téléphonique, le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalendar, a par ailleurs souligné que "l'activité est en amélioration" dans la filiale de canalisation Saint-Gobain Pont-à-Mousson, ce qui est "une bonne nouvelle".

"Le plan que nous avons lancé il y a deux ans progresse bien et la situation s'améliore", a-t-il dit. "Nous étudions différentes options et partenariats", a rappelé M. de Chalendar, ajoutant que "ce processus est en cours".

Interrogé également sur la filiale française Lapeyre (magasins d'aménagement de la maison), le PDG a observé qu'il y a là aussi "une situation difficile" et que "la priorité est aussi d'améliorer la situation".

"Nous sommes également dans un processus d'exploration de plusieurs options pour cette activité", a-t-il ajouté, sans vouloir préciser à ce stade.

Dans ses résultats trimestriels, Saint-Gobain a indiqué que la France avait enregistré "un bon trimestre, soutenu par un marché de la construction porteur sur le segment de la rénovation", et "malgré une moindre contribution du neuf".

Un autre secteur bien orienté en France a été l'isolation, "qui continue à enregistrer une progression à deux chiffres", portée par une forte demande en rénovation énergétique.

afp/rp