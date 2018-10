COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 octobre 2018

SAINT-GOBAIN CONSOLIDE SES POSITIONS DANS L'ISOLATION

Saint-Gobain a signé un accord en vue d'acquérir 100% du capital de Kaimann, un des principaux acteurs européens de produits isolants à base d'élastomère.

Avec cette acquisition, qui constitue la 18e de l'année, Saint-Gobain enrichit encore sa gamme de solutions d'isolation en se renforçant sur un segment en pleine croissance, celui de l'isolation technique (climatisation, réfrigération, chauffage). Cette opération permet au Groupe de consolider ses positions sur un marché où il est leader et d'y compléter son portefeuille de matériaux et de technologies.

Créée en 1959, Kaimann emploie 320 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2017.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.

