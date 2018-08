Saint-Gobain : des verres électrochromes sur le plateau de TF1

27/08/2018 | 17:09

Saint-Gobain annonce avoir équipé de verres électrochromes le nouveau plateau des journaux télévisés de la chaîne nationale française TF1, inauguré aujourd'hui par Jean-Pierre Pernaut.



Le verre dynamique SageGlass Blue, qui se teinte ou s'éclaircit à la demande tout en restant transparent, a été choisi par TF1 comme un élément visuel de ce nouveau décor.



Le vitrage garantit l'identité visuelle bleue du journal de TF1 et permet de différencier l'édition de 13h00 grâce à son état clair, de celle de 20h00 avec son état teinté.



' SageGlass est principalement utilisé en façade, pour contrôler grâce à sa teinte l'apport de lumière naturelle et de chaleur tout en maintenant la vue sur l'extérieur. Il permet ainsi des économies d'énergie allant jusqu'à 40 % en réduisant le recours au chauffage ou à la climatisation ' indique le groupe.



