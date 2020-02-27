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SAINT-GOBAIN

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Saint Gobain : en avance sur son programme de réductions de coût

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27/02/2020 | 17:59

27 février (Reuters) -

* SAINT-GOBAIN ANNONCE UNE HAUSSE DE SON RÉSULTAT DEXPLOITATION ANNUEL À 3,390 MDS, SOIT +5,7% EN RÉEL ET +4,7% À DONNÉES COMPARABLES

* SAINT-GOBAIN - PROGRESSION DE 30 POINTS DE BASE DE LA MARGE DEXPLOITATION À 8,0%

* SAINT-GOBAIN ANNONCE UN RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL EN HAUSSE DE 10% À 1,915 MD

* SAINT-GOBAIN VA PROPOSER UN DIVIDENDE DE 1,38 PAR ACTION

* SAINT-GOBAIN- "LIMPACT DU CORONAVIRUS, QUI AFFECTE NOS ACTIVITÉS EN CHINE(QUI REPRÉSENTENT ENVIRON 2% DU CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE), EST AUJOURDHUI DIFFICILE À ÉVALUER"

* POUR 2020, SAINT-GOBAIN VISE UNE NOUVELLE PROGRESSION DU RÉSULTAT DEXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES AVEC UNE INCERTITUDE SUR LIMPACT DU CORONAVIRUS

* SAINT-GOBAIN DIT AVOIR IDENTIFIÉ DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CESSIONS, CES PROJETS SONT À DES DEGRÉS DIVERS D'AVANCEMENT

* LE PROGRAMME DÉCONOMIES DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES DICI 2021 SE CONCRÉTISE DE MANIÈRE PLUS RAPIDE QUINITIALEMENT PRÉVU-SAINT-GOBAIN

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CA 2019 42 668 M
EBIT 2019 3 356 M
Résultat net 2019 1 627 M
Dette 2019 9 178 M
Rendement 2019 3,94%
PER 2019 11,2x
PER 2020 10,2x
VE / CA2019 0,65x
VE / CA2020 0,66x
Capitalisation 18 721 M
Graphique SAINT-GOBAIN
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Saint-Gobain : Graphique analyse technique Saint-Gobain | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 18,4%
Ecart / Objectif Bas -18,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Pierre-André de Chalendar Chairman & Chief Executive Officer
Benoît Bazin Chief Operating Officer
Sreedhar Natarajan Chief Financial Officer
Benoit d'Iribarne Senior VP-Technology & Industrial Performance
Armand Ajdari Vice President-Innovation, Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SAINT-GOBAIN-5.66%20 364
ASSA ABLOY4.98%26 270
MASCO CORPORATION-7.69%12 312
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC-0.78%9 021
TOTO LTD.0.58%6 627
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