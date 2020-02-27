Saint Gobain : en avance sur son programme de réductions de coût

27 février (Reuters) -
* SAINT-GOBAIN ANNONCE UNE HAUSSE DE SON RÉSULTAT
DEXPLOITATION
ANNUEL À 3,390 MDS, SOIT +5,7% EN RÉEL ET +4,7% À DONNÉES
COMPARABLES
* SAINT-GOBAIN - PROGRESSION DE 30 POINTS DE BASE DE LA
MARGE
DEXPLOITATION À 8,0%
* SAINT-GOBAIN ANNONCE UN RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL EN
HAUSSE DE
10% À 1,915 MD
* SAINT-GOBAIN VA PROPOSER UN DIVIDENDE DE 1,38 PAR ACTION
* SAINT-GOBAIN- "LIMPACT DU CORONAVIRUS, QUI AFFECTE NOS
ACTIVITÉS EN CHINE(QUI REPRÉSENTENT ENVIRON 2% DU CHIFFRE
DAFFAIRES DU GROUPE), EST AUJOURDHUI DIFFICILE À ÉVALUER"
* POUR 2020, SAINT-GOBAIN VISE UNE NOUVELLE PROGRESSION DU
RÉSULTAT DEXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE
COMPARABLES AVEC UNE INCERTITUDE SUR LIMPACT DU CORONAVIRUS
* SAINT-GOBAIN DIT AVOIR IDENTIFIÉ DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
DE
CESSIONS, CES PROJETS SONT À DES DEGRÉS DIVERS D'AVANCEMENT
* LE PROGRAMME DÉCONOMIES DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES DICI
2021 SE
CONCRÉTISE DE MANIÈRE PLUS RAPIDE QUINITIALEMENT
PRÉVU-SAINT-GOBAIN