Saint Gobain : entre en négociations exclusives pour la cession de DMTP en France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18 juillet 2019

SAINT-GOBAIN ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR LA CESSION DE

DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS (DMTP) EN FRANCE

Saint-Gobain est entré en négociations exclusives avec le Groupe Frans Bonhomme en vue de la cession de la société française Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) pour une valeur d'entreprise de 70 millions d'euros. Spécialisée dans la distribution de produits essentiellement en béton destinés aux travaux publics, génie civil et infrastructure en France, la société DMTP dispose de 58 points de vente en France et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 250 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de près de 3 millions d'euros en 2018. Par cette cession, Saint-Gobain optimise son portefeuille d'activités de distribution en France pour le concentrer sur ses enseignes les plus fortes.

Sous réserve de l'achèvement de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées et de l'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes, ce projet pourrait être finalisé au cours du quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain qui vise un objectif de cessions de plus de 3 milliards d'euros en chiffre d'affaires d'ici fin 2019. Les cessions réalisées ou signées à ce jour représentent d'ores et déjà un chiffre d'affaires supérieur à 2,8 milliards d'euros.

