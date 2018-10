Saint-Gobain: la hausse des prix soutient la croissance du chiffre d'affaires

Paris (awp/afp) - Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 1,8% au troisième trimestre, à 10,34 milliards d'euros, soutenu par des prix de vente en hausse.

En données comparables, la croissance du trimestre écoulé s'établit à 3,1% (+4,3% en cumulé sur les neuf premiers mois de l'année), a précisé le groupe jeudi dans un communiqué.

Le directeur financier Guillaume Texier a salué "un trimestre solide" marqué par "des prix en claire accélération", lors d'une conférence téléphonique. "Nos fondamentaux sont solides et nos marchés toujours bien orientés", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, le groupe a confirmé son objectif d'une hausse en 2018 du résultat opérationnel, à structure et change constants, avec une progression au deuxième semestre "clairement supérieure" à celle du premier semestre (où elle était de 1,7%),

Les prix de vente ont de nouveau augmenté pour atteindre 3,5% au troisième trimestre, après 2,5% sur le premier semestre, dans un contexte de hausse continue des matières premières, de l'énergie et des transports.

"La priorité donnée à l'augmentation des prix, indispensable dans un environnement inflationniste, continue de porter ses fruits", a déclaré le PDG Pierre-André de Chalendar, cité dans le communiqué.

Il a ajouté que les "problèmes industriels" qui avaient pesé sur la rentabilité du groupe au premier semestre étaient "largement derrière nous".

Les trois usines de verre concernées, en Roumanie, en Pologne et en Egypte, ont redémarré, a précisé le directeur financier.

L'impact de change a été encore négatif de 1,9%, mais moindre que dans la première partie de l'année, en raison en particulier de l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

Le chiffre d'affaires a bénéficié d'un effet périmètre positif, lié à l'intégration de nouvelles sociétés, alors que des cessions ont aussi été engagées.

Saint-Gobain indique que ses volumes de vente se sont tassés au troisième trimestre (-0,4%), notamment face à une base de comparaison élevée l'an dernier dans les matériaux de haute performance et dans les produits d'extérieur aux Etats-Unis.

Mais sur les neuf premiers mois, les volumes restent en hausse de 1,4%.

Saint-Gobain a par ailleurs annoncé qu'il présenterait le 26 novembre une "nouvelle organisation".

Ce projet répond à "un objectif triple": "proximité avec les marchés", "gagner en agilité en simplifiant le groupe" et "tirer encore plus parti des synergies entre les différents métiers et les différentes géographies" de Saint-Gobain, a expliqué le directeur financier.

