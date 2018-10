COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 octobre 2018

Saint-Gobain lance son Business Challenge 2018 avec BEMYAPP

Saint-Gobain, en partenariat avec BEMYAPP, agence de relation développeurs et de transformation digitale, lance la troisième édition de son défi sur l'innovation collaborative en France. Fortement engagé dans le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique, Saint-Gobain propose cette année aux start-ups et aux étudiants de réinventer l'économie circulaire du secteur du bâtiment. Les candidats pourront soumettre leur projet jusqu'au 23 novembre 2018. Lors de la finale du 20 décembre prochain, les cinq meilleurs compétiteurs de chaque catégorie auront l'opportunité de présenter leur solution devant un jury composé d'experts et de dirigeants de Saint-Gobain et de remporter un prix.

Selon les dernières statistiques, 350 millions de tonnes de déchets de chantier sont générés en France tous les ans. Ces déchets représentent 40 % des déchets solides totaux. Devant ces chiffres, le secteur du bâtiment doit réinventer son économie circulaire pour retransformer certains déchets en matières premières à travers le recyclage ou la réutilisation. D'où le défi lancé aux start-ups et aux étudiants dans le cadre de ce Business Challenge.

Le concours se déroulera sur une période de trois mois, du 1er octobre au 20 décembre. Pour participer, les start-ups spécialisées dans le domaine du bâtiment ou le digital et les étudiants de toutes les disciplines doivent présenter leur projet sur une plateforme dédiée.

Les candidats peuvent dès à présent s'inscrire sur https://business-challenge-2018.saint-gobain.com/.

Suivez le challenge sur le compte Twitter de @saint-gobain avec #SaintGobainChallenge.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017

Présent dans 67 pays

Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com@saintgobain

CONTACTS PRESSE :

Laurence Pernot : +33 0 (1) 47 62 30 10

Susanne Trabitzsch : +33 (0)1 47 62 43 25