Saint Gobain : lance sur le marché de l’isolation thermique à très haute performance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1er août 2018

SAINT-GOBAIN SE LANCE SUR LE MARCHÉ DE L'ISOLATION THERMIQUE

À TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE

Saint-Gobain a acquis HKO, société allemande spécialisée dans le développement, la production et la vente de systèmes d'isolation thermique à très haute température et de solutions de protection incendie fabriqués à partir de différents types de fils de verre et conçus pour résister à des températures allant de 600 à 1 000°C.

HKO a été fondée dans les années 1970 et emploie 225 personnes. Avec ses deux usines de production en Allemagne et ses filiales commerciales en France, en Chine et aux États-Unis, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros en 2017. Elle développe des solutions sur mesure pour répondre aux besoins croissants de ses clients dans les domaines de la construction, de l'industrie et de l'automobile.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du Groupe de développer des niches technologiques et rejoint le métier ADFORS au sein de l'Activité Matériaux Haute Performance. Elle permet à Saint-

Gobain d'entrer sur le marché de l'isolation thermique à haute température et d'étoffer sa gamme de solutions à forte valeur ajoutée, tout en se positionnant comme leader sur le marché européen.

