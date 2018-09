Saint-Gobain : lance une plateforme 'construction durable'

27/09/2018 | 18:17

Le groupe Saint-Gobain annonce ce jour le lancement d'une plateforme web, baptisée Green Buildings, permettant d'accompagner les professionnels de la construction durable dans les différents processus de certification des bâtiments.



'Afin de répondre aux clients du monde entier, le site Green Buildings présente des labels comme BREEAM, LEED ou WELL sur sa version internationale et des labels locaux sur les versions développées par pays, comme en Suède ou en Espagne. Il présente de façon simple et attractive les critères d'obtention des labels et démontre concrètement comment les solutions Saint-Gobain peuvent permettre d'y contribuer. Par ailleurs, il met à disposition la documentation nécessaire pour la certification des projets', explique Saint-Gobain.



Saint-Gobain annonce également le déploiement progressif de son outil SCORE au sein du groupe. Celui-ci permet 'd'évaluer la performance durable de ses produits'.





