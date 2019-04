Saint-Gobain : les prévisions de CA d'un analyste

15/04/2019 | 17:22

Le groupe va publier ses chiffres du 1er trimestre 2019 le 25 avril après clôture. ' Nous tablons sur un CA de 10.1 MdEe en progression de 3.8% à pcc et un effet prix de 2.0% (consensus à +4.2% au T1 dont 2,6% en prix) ' annonce Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 45 E. ' Saint-Gobain reste plus que jamais notre Top Pick du secteur. Le titre présente un fort potentiel de rerating. Le titre présente une décote de plus de 40% par rapport aux comparables côtés, niveau historiquement élevé ' indique le bureau d'analyses.



Le fonds américain Lone Star serait en pole position pour racheter l'activité de distribution en Allemagne de Saint-Gobain. ' Le montant de la transaction serait évalué dans la fourchette haute de 300-400 ME ' précise Oddo.



' Nous continuons de penser que les cessions d'actifs sous-performants devraient largement dépasser l'objectif de 3 MdE de CA. Au total, nous estimons le CA supplémentaire à céder > 4 MdE avec un impact total positif de 120 pb (vs 40 pb annoncés par le groupe) sur la marge opérationnelle entre 2019 et 2020 ' indique Oddo dans son analyse du jour.



