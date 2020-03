Saint Gobain : met en oeuvre les mesures nécessaires pour s'adapter à la pandémie liée au coronavirus

Adaptation de la structure des coûts et report de dépenses, en utilisant les mesures locales appropriées, notamment en matière d'emploi et de chômage partiel ;

Compte tenu du contexte, Saint-Gobain prend toutes les initiatives nécessaires pour limiter le plus possible les effets de la pandémie sur son résultat d'exploitation et sa trésorerie :

Dans le métier de la Distribution, principalement tourné vers les professionnels et non vers le grand public, le Groupe a fait évoluer au cours des derniers jours son mode de service aux clients, que ce soit en termes de ventes enlevées, de livraisons ou de ventes à distance

S'agissant de l'activité économique, le Groupe s'adapte rapidement à l'évolution de la demande, en visant la continuité de son exploitation, qui est liée à la situation sanitaire et aux décisions gouvernementales de chaque pays, tout en réduisant les coûts (réduction d'équipes, chômage partiel ou arrêts) et en respectant naturellement la santé de tous :

Le Groupe bénéficie d'une situation financière très solide et dispose de la trésorerie et des moyens de financement nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie. Au 31 décembre 2019, le Groupe disposait de 5,0 milliards d'euros de disponibilités et équivalents de trésorerie. Les sources de financement du Groupe ont par ailleurs été renforcées récemment dans le contexte actuel :

Nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2,5 milliards d'euros, qui s'ajoute à des lignes de crédit de « back-up » confirmées et non utilisées de 4,0 milliards d'euros ;

» confirmées et non utilisées de 4,0 milliards d'euros ; Accès au nouveau programme d'achat d'urgence contre la pandémie (« Pandemic Emergency Purchase Program » ou PEPP) lancé par la Banque centrale européenne le 18 mars 2020.

Lors de la présentation de ses résultats 2019, le Groupe a présenté des perspectives pour 2020, sous réserve de l'impact du coronavirus. Compte tenu de la pandémie, la guidance 2020 du Groupe s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact.

Le Groupe fera un nouveau point lors de la publication le 23 avril de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020.

A PROPOS DE SAINT -GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 Présent dans 68 pays

Plus de 170 000 collaborateurs

42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 Présent dans 68 pays

Plus de 170 000 collaborateurs

