Saint-Gobain : nouvelle structure et rotation du portefeuille

26/11/2018 | 07:54

Saint-Gobain annonce une nouvelle structure organisationnelle et une accélération de la rotation du portefeuille,

initiatives stratégiques dont il prévoit un effet positif sur la marge d'exploitation de plus de 100 points de base.



La nouvelle structure comporte cinq entités (quatre entités régionales et une entité globale solutions de haute performance) pour intensifier la proximité du groupe avec ses marchés, gagner en agilité et en responsabilité, renforcer les synergies et favoriser la croissance'.



La rotation du portefeuille du groupe de matériaux de construction a quant à elle pour objectif de céder au moins trois milliards d'euros de chiffre d'affaires avant fin 2019 pour un montant d'environ un milliard d'euros.



