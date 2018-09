Saint-Gobain : rachat des minoritaires de Hankuk Glass

20/09/2018 | 18:17

Hankuk Glass Industries (HGI), filiale de Saint-Gobain en Corée du Sud, a lancé une offre de rachat sur la part de son capital (23%) détenu par ses actionnaires minoritaires.



Cette offre permet désormais à Saint-Gobain, conjointement avec HGI, de détenir 96,8% du capital de HGI et d'envisager un retrait de la cote.



' HGI détient une position de premier plan en Corée du Sud et en Asie dans les produits verriers et isolants destinés principalement aux marchés du bâtiment et de l'automobile. Son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à environ 270 millions d'euros en 2017 ' indique le groupe.



