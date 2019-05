COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 23 mai 2019

Saint-Gobain réunit 15 start-ups et PME pour un « Innovation Day » sur le thème des

matériaux et technologies de haute performance

Saint-Gobain accueille aujourd'hui 15 start-ups et PME très innovantes au Domolab, son centre d'innovation situé à Aubervilliers, pour une journée d'initiative conjointe avec l'European Innovation Council (EIC) et le support de NOVA, l'équipe de Saint-Gobain dédiée aux partenariats avec des start- ups.

Dans le cadre du programme Horizon 2020 de l'Union européenne, l'EIC sélectionne et subventionne des start-ups et entreprises de petite et moyenne taille, dotées d'un haut potentiel d'innovation, pour stimuler le développement rapide de leurs produits, services et technologies.

Sur les 70 starts-ups et PME qui ont candidaté, 15 ont été sélectionnées pour participer à l'Innovation Day de Saint-Gobain ce jour et présenter leurs approches innovantes, dans le domaine des matériaux et des nouveaux procédés. Elles peuvent rencontrer des responsables de Business Units des Solutions de Haute Performance de Saint-Gobain, ainsi que de la Recherche et du Développement et du Marketing, et des représentants de NOVA afin d'échanger sur la valeur et la pertinence marché de ces innovations, et initier des discussions sur d'éventuelles collaborations.

Chez Saint-Gobain, nous sommes convaincus que l'innovation est d'abord collaborative et ouverte. Au sein du groupe, nous sommes toujours ouverts à interagir avec des start-ups, des entrepreneurs, des universités. Nous croyons que notre démarche d'open-innovation nous aide à collaborer avec des acteurs extérieurs pour compléter nos savoir-faire », rappelle Tom Kinisky, Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain en charge de l'innovation. « Une telle coopération permet de renforcer et d'accélérer les capacités d'innovation combinées de Saint-Gobain et de ces start-ups, et ainsi de mettre sur le marché des solutions nouvelles plus rapidement et plus efficacement que si chaque partenaire agissait seul » , ajoute Laurent Guillot, Directeur Général des Solutions de Haute Performance.

Depuis 2006, NOVA a noué plus de 100 partenariats, permettant de renforcer et d'accélérer les capacités d'innovation combinées de Saint-Gobain et des start-ups. Cet « Innovation Day » permettra à Saint-Gobain d'explorer des pistes de collaboration avec des jeunes pousses de la Tech européenne afin de répondre aux grands enjeux de performance, d'efficacité et d'engagement durable.

