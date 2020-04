Saint Gobain : supprime son dividende après un recul de 5,4% du chiffre d'affaires au T1

(Actualisation: précisions sur la variation du chiffre d'affaires à périmètre comparable, détail par régions)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé jeudi un recul de 5,4% de son chiffre d'affaires à périmètre constant au premier trimestre et la suppression de son dividende pour protéger ses liquidités en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus sur ses activités dans le monde.

Le groupe a également indiqué qu'il n'était pas "en mesure de donner des perspectives de résultats pour l'année 2020" mais s'attend à un deuxième trimestre "difficile" avant un "redressement au second semestre".

Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 9,36 milliards d'euros, contre 10,38 milliards d'euros pour la période correspondante de 2019, soit une baisse de 9,8%. L'activité a reculé de 4,9% à taux de change et périmètre constants. L'effet prix a apporté une contribution positive de 0,6 point de pourcentage, mais a été compensé par la baisse de 5,5% des volumes en raison des perturbations provoquées par la pandémie, a précisé le groupe dans un communiqué.

Selon le consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 9,07 milliards d'euros au premier trimestre.

Le groupe a accusé un recul de son chiffre d'affaires dans toutes ses divisions à périmètre et taux de change constants. Les revenus ont chuté de 8,9% en Europe du Sud, à 2,9 milliards d'euros, tandis qu'ils ont subi un repli de 0,2%, à 3,2 milliards d'euros, en Europe du Nord. Le groupe a souligné que le mois de mars avait été affecté par la mise en œuvre des mesures de confinement dans une grande partie de l'Europe du Sud.

Le chiffre d'affaires des Solutions de Haute Performance a également reculé de 8,4%, à 1,71 milliard d'euros, à changes et périmètre constant. La demande des secteurs industriels, en particulier sur le marché automobile, s'est affaiblie au mois de mars en raison des premiers effets du coronavirus, a expliqué le groupe.

Dans la zone Amériques, les revenus ont mieux résisté, reculant de 0,5% à changes et périmètre constants, à 1,37 milliard de dollars. Le groupe a souligné qu'il avait enregistré en Amérique du Nord "une stabilité des volumes sur l'ensemble du trimestre et un effet prix en légère progression dans un marché de la construction dynamique avant impact du coronavirus".

Cité dans un communiqué, le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalendar, a indiqué que l'une des priorités du groupe était "de renforcer la liquidité et la trésorerie du groupe avec de nouveaux financements, de réduire fortement les projets d'investissements et de contrôler de manière stricte le besoin en fonds de roulement".

Dans ce contexte, le conseil d'administration a décidé de supprimer sa proposition de dividende au titre de l'exercice écoulé, a-t-il souligné. Le groupe prévoyait initialement de proposer le versement d'un dividende 1,38 euro par action lors de l'assemblée générale du 4 juin prochain.

A la fin mars, le groupe disposait de 3,8 milliards d'euros de disponibilités et équivalents de trésorerie, avant prise en compte de la récente levée de fonds de 1,5 milliard d'euros sur le marché obligataire.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; jbatteau@agefi.fr ed : LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SAINT-GOBAIN:

Agefi-Dow Jones The financial newswire